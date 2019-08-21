Число жертв ДТП на трассе в Якутии выросло до шести человек

ЯКУТСК, 21 авг – РИА Новости. Один из четырех пострадавших в ДТП на трассе "Лена" в Якутии скончался в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
"Камаз" столкнулся с Toyota Mark II на 379-м километре трассы "Лена" в Якутии 13 августа. Погибли пять человек, четверо были госпитализированы в тяжелом состоянии. Все эти девять человек ехали в легковом автомобиле.
"Вчера, 20 августа, в Нерюнгринской центральной районной больнице скончался один из пострадавших в ДТП. Два человека выписались из отделения ЦРБ. Одного пациента ранее доставили в медучреждение города Якутска", - сказал собеседник.