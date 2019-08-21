Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T06:51Z
https://ria.ru/20190821/1557725407.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155759/82/1557598232_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a6885cb12b74a1a9ed336feb102999db.jpg
РИА Новости

В Приморье восстановили проезд ко всем отрезанным паводком селам

06:51 21.08.2019
895
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоследствия тайфуна "Кроса" в Приморском крае
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Последствия тайфуна "Кроса" в Приморском крае
ВЛАДИВОСТОК, 21 авг – РИА Новости. Рабочие восстановили проезд ко всем населенным пунктам Приморья, которые были отрезаны паводком после тайфуна, сообщает администрация края.
Прошедший на минувшей неделе в Приморье тайфун "Кроса" принес около 70% месячной нормы осадков и вызвал паводок. Режим ЧС был введен в семи районах. Синоптики обещают новую волну паводка после ливней 22 августа.
"В Приморье восстановлен проезд ко всем населенным пунктам, которые были отрезаны водой после тайфуна. Техника Примавтодора продолжает работы по восстановлению дорожного полотна до нормативных параметров", - говорится в сообщении.
В Хасанском районе нет проезда на четырех километрах дороги Хасан - Гвоздево. В Пограничном районе проезда нет на девятом километре дороги Гродеково - Барановка - Садовый и на подъезде к селу Духовское от трассы Уссурийск - Пограничный. В Октябрьском районе нет проезда на 13-м километре дороги Галенки - Новогеоргиевка - Фадеевка Застава, в Ханкайском районе - на 139-м километре дороги Сибирцево - Жариково - Комиссарово. Есть альтернативные объезды.
000000
Обсудить 0
Приморский крайПроисшествия
Рекомендуем
Город Ульяновск
В Ульяновске построят левобережную развязку Президентского моста
РИА
Новости
Певица Олеся Яковлева
Певица Олеся Яковлева погибла в Приморье
Вулкан Карымский
На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла на 2,5 километра
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Число жертв ДТП на трассе в Якутии выросло до шести человек
Лента
новостей
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
При тушении пожара в деревне под Красноярском нашли тела трех человек
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. Автомобиль у подтопленной паводком дороги в районе Уссурийска. 17 августа 2019
Вода ушла с тысячи подтопленных паводком после тайфуна участков в Приморье
Президент Франции Эммануэль Макрон принимает президента США Дональда Трампа
Трамп и Макрон договорились пригласить Россию на G7, сообщила журналистка
Подтопленный район в Амурской области
Около 300 домов в Приамурье могут признать аварийными из-за паводка
Паводок в Хабаровском крае
Сотрудники МЧС спасли шесть котов c затопленной дачи под Хабаровском
Ноутбук
Ущерб от атак хакерской группы Silence приблизился к 300 миллионам рублей
Протесты в Индонезии
В восточной Индонезии продолжаются массовые протесты
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Украинские политики обиделись на Макрона из-за поста на русском языке
Робот на выставке
Эксперт рассказала, в каких сферах в России больше всего нужны роботы
Сотрудники полиции
В Татарстане полицейские с боем задержали банду грабителей
Джордж Пелл
В Австралии осужденный за изнасилования детей кардинал проиграл апелляцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:39В Приморье с кондитера взыскали ущерб за свадебный торт с сальмонеллой
08:37В Пекине зарегистрировали случай заражения человека птичьим гриппом H5N6
08:35Иркутский губернатор призвал изучить запись с оскорблениями жителей Тулуна
08:33В Красном море на борту иранского танкера произошла техническая неполадка
08:30Пенс установил новый дедлайн для представления планов миссий на Луну и Марс
08:19СМИ: в российский мессенджер "Серафим" могут внедрить систему платежей
08:14Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 пригласили на отдых в Крым
08:12Воздух в Москве в среду прогреется до 24-28 градусов
08:10На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла на 2,5 километра
08:04Источник: сотрудников Ростеха в 2021 году начнут переселять в "Ростех-сити"
07:56При тушении пожара в деревне под Красноярском нашли тела трех человек
07:52В индийской части Кашмира полицейский погиб в перестрелке с боевиками
07:43Facebook позволит пользователям контролировать данные о них с других сайтов
07:35В восточной Индонезии продолжаются массовые протесты
07:32В Госдуме предложили ввести "первосентябрьский капитал"
07:30Ущерб от атак хакерской группы Silence приблизился к 300 миллионам рублей
06:59Число жертв ДТП на трассе в Якутии выросло до шести человек
06:51В Приморье восстановили проезд ко всем отрезанным паводком селам
06:48Количество лесных пожаров в Якутии за сутки сократилось на 34 очага
06:38В Ташкенте произошел сильный пожар в телецентре
Лента новостейМолния