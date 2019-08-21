В Приморье восстановили проезд ко всем отрезанным паводком селам

Прошедший на минувшей неделе в Приморье тайфун "Кроса" принес около 70% месячной нормы осадков и вызвал паводок. Режим ЧС был введен в семи районах. Синоптики обещают новую волну паводка после ливней 22 августа.

"В Приморье восстановлен проезд ко всем населенным пунктам, которые были отрезаны водой после тайфуна. Техника Примавтодора продолжает работы по восстановлению дорожного полотна до нормативных параметров", - говорится в сообщении.

В Хасанском районе нет проезда на четырех километрах дороги Хасан - Гвоздево. В Пограничном районе проезда нет на девятом километре дороги Гродеково - Барановка - Садовый и на подъезде к селу Духовское от трассы Уссурийск - Пограничный. В Октябрьском районе нет проезда на 13-м километре дороги Галенки - Новогеоргиевка - Фадеевка Застава, в Ханкайском районе - на 139-м километре дороги Сибирцево - Жариково - Комиссарово. Есть альтернативные объезды.