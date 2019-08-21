В Ташкенте произошел сильный пожар в телецентре

По данным управления, 21 августа в 01.54 (23.54 мск) на оперативный пульт поступило сообщение о возгорании на территории НТРК - горела столовая и вспомогательные помещения на площади 400 квадратных метров. Боевые пожарные расчёты прибыли на место пожара в 02.00 (00.00), огонь был локализован в 02.45 (00.45) и ликвидирован в 03.36 (1.36). На ликвидации пожара было задействовано 12 единиц техники.