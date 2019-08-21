В Татарстане полицейские с боем задержали банду грабителей

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В Татарстане полиция совместно с Росгвардией задержала группу подозреваемых в серии тяжких и особо тяжких преступлений, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По версии следствия, сначала подозреваемые угнали машину из одного из автосервисов в Казани, затем избили 27-летнего мужчину, отобрав телефон и деньги. После этого преступники ограбили квартиру в Набережных Челнах, украв 15 тысяч долларов (около миллиона рублей. — Прим ред.).