В Татарстане полицейские с боем задержали банду грабителей

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В Татарстане полиция совместно с Росгвардией задержала группу подозреваемых в серии тяжких и особо тяжких преступлений, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По версии следствия, сначала подозреваемые угнали машину из одного из автосервисов в Казани, затем избили 27-летнего мужчину, отобрав телефон и деньги. После этого преступники ограбили квартиру в Набережных Челнах, украв 15 тысяч долларов (около миллиона рублей. — Прим ред.).
Во время задержания они оказали вооруженное сопротивление: стреляли в сотрудников полиции, угрожали взорвать гранату и требовали пропустить их. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось в ответ применить оружие.
"Территория населенного пункта была оцеплена нарядами полиции. На предложение сдаться добровольно подозреваемые ответили отказом и попытались скрыться, но были задержаны. У них изъят газовый револьвер системы Наган и муляж гранаты", - рассказала Волк.
Задержанные, как считает следствие, могли находится под действием наркотиков.