Сотрудники МЧС спасли шесть котов c затопленной дачи под Хабаровском

"Мы не ожидали, что спасенных будет так много, хозяйка нам говорила лишь о трех котах, но сердце болело за всех, поэтому никого не оставили. Операция по их спасению осложнилась тем, что животные были испуганы и голодные, некоторые из них вырывались. Но все завершилось успешно", - приводятся в сообщении слова старшего инструктора Станислава Сергеева.