Сотрудники МЧС спасли шесть котов c затопленной дачи под Хабаровском

ХАБАРОВСК, 21 авг - РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли из затопленного дачного дома на острове под Хабаровском четверых взрослых котов и двух котят, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Ранее сообщалось, что из-за высокого уровня Амура у Хабаровска в островной части города затоплены около 1,7 тысячи дач. В крае объявлен режим чрезвычайной ситуации.
В понедельник спасатели сняли с крыши пожилую дачницу, которая не успела вовремя покинуть зону подтопления, ее доставили на катере в Хабаровск. Женщина забрала с дачи собаку, но сообщила спасателям, что в доме остались еще три кота.
"На следующий день спасатели вновь вышли на катере на дежурство и решили вернуться в дом и забрать животных на большую землю. Приблизившись к дому, они надули резиновую лодку и поплыли искать котов. Жалобное мяуканье стало доноситься сразу, как только открылась дверь домика. Спустя пару минут сотрудники МЧС России возвращались на лодке уже с тремя черными котами, но там еще оставались пара котят и кот", - говорится в сообщении.
Животные были напуганы, один из котов выпрыгнул с катера и залез на дерево. Пока двое спасателей забирали остальных животных – черного кота и двух рыжих котят, водитель катера Антон Храмцов доставал беглеца с дерева.
"Мы не ожидали, что спасенных будет так много, хозяйка нам говорила лишь о трех котах, но сердце болело за всех, поэтому никого не оставили. Операция по их спасению осложнилась тем, что животные были испуганы и голодные, некоторые из них вырывались. Но все завершилось успешно", - приводятся в сообщении слова старшего инструктора Станислава Сергеева.
Пока котов везли на берег, их накормили батоном и напоили водой. Четверо котов, оказавшись на суше, убежали, а котят приютил сотрудник МЧС.
"Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю настоятельно просит жителей не оставлять своих питомцев в затопленных домах. Шансы, что они переживут паводок целыми и невредимыми – ничтожно малы", - говорится в сообщении.