Разработчики робототехники из РФ ищут возможности выхода на китайский рынок

ПЕКИН, 21 авг – РИА Новости. Разработчики робототехники из России активно изучают возможности выхода на китайский рынок, но спешка здесь неуместна, компаниям необходимо провести хорошую подготовку, обезопасить себя, свой бренд и разработки, сообщила РИА Новости исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская на полях Всемирной конференции робототехники в Пекине.

Конференция проходит четвертый год подряд и продлится до 25 августа, ведущие производители робототехники со всего мира привезли в Пекин свои новинки, по предварительным оценкам организаторов, ожидается, что мероприятие посетят до 800 тысяч человек. В рамках конференции проходит экспертный форум, выставка достижений робототехники на площади в 2 тысяч квадратных метров, а также международные соревнования между детскими командами, которые занимаются разработками робототехники.

"В этом году из России никто не выставляется, но тем не менее российские компании уже более активно смотрят на то, что здесь происходит. От нас поехали разные компании, одни ходят посмотреть, что здесь есть, чтобы для себя чего-нибудь привезти, другие здесь с позиции того, что сами могут сделать что-то хорошее, разработчикам интересно, что китайцы как потенциальные конкуренты делают, и какой должен быть алгоритм, чтобы выходить на китайский рынок", - рассказала Конюховская.

Она отметила, что российские компании пока только присматриваются, "вчера встречались и общались с торговым представительством на тему того, что нам нужно делать для того, чтобы сюда выходить, как себе защитить, сделать так, чтобы ни торговый знак, ни технологии не были украдены".

"Время у нас есть, нужно прежде всего подготовиться и себя защитить",- подчеркнула она.

Собеседница агентства добавила, что "в настоящий момент, как мы знаем, происходят какие-то кооперации между российскими и китайскими компаниями, например, компания Cognitive Technologies в Шанхае сотрудничают по беспилотному трамваю, внедряют что-то в этом роде, другие две компании продают сюда софты для роботов".