Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T05:10Z
https://ria.ru/20190821/1557725005.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155170/44/1551704488_0:113:3104:1858_1036x0_80_0_0_dde92be38a9f78d0e95bb4d510e0ee93.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В сирийском Сайеднае восстанавливают пострадавший монастырь

05:09 21.08.2019 (обновлено: 05:10 21.08.2019)
390
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСирия
Сирия
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Сирия. Архивное фото
САЙЕДНАЯ (Сирия), 21 авг - РИА Новости. Принявшие постриг в монастырях сирийской Сайеднаи монахи за последние несколько лет пережили много тревожных моментов: во время войны город и его святыни обстреливали боевики, а одна из обителей была практически полностью разрушена.
Сейчас можно сказать, что самые страшные времена позади - один из местных храмов монахи расширяют своими руками, а сильно пострадавший во время боев монастырь скоро будет восстановлен.
Президент Сирии Башар Асад
Вчера, 16:27Война в Сирии
Бои в Идлибе выявили поддержку террористов Турцией, заявил Асад

Быть примером для прихожан

Сайедная - небольшой город примерно в 30 километрах к северу от Дамаска. Город остается одним из крупнейших центров христианского паломничества. Храмовый комплекс Сайеднаи, среди прочего, включает монастырь Херувимов и монастырь Рождества Божией Матери, относящиеся к Антиохийской православной церкви.
В течение нескольких лет город был окружен боевиками, а ведущие к местным святыням дороги простреливались снайперами террористов. Но живущие здесь монахи не ушли.
"Монах должен обладать силой духа, быть примером для прихожан. Как же мы могли бросить наш храм и бежать из Сайеднаи?" - рассказал отец Савва из монастыря святого Георгия.
Сейчас в обители расширяют храм, который не в состоянии вместить всех прихожан. После раннего подъёма в 3 часа утра и церковной службы монахи идут в каменоломню и берут в руки кирки и лопаты.
"Когда мы приходим сюда, чтобы крестить ребёнка или проводить нашего земляка в последний путь, то лишь малое число людей вмещается внутри храма, не больше 50 человек. Потому мы и вгрызаемся в скалу: мы хотим расширить храм Георгия Победоносца. И все здесь трудятся абсолютно бесплатно", - сказал инженер Джуль Нджмие.
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
Вчера, 15:49РИА Новости
Госсекретарь США заявил об усилении ИГ* в некоторых районах Ирака и Сирии

Братья по вере

Из монастыря святого Георгия открывается вид на самую высокую в окрестностях гору. Во время войны боевикам удалось на сутки захватить монастырь Херувимов, находящийся на стратегической высоте.
Здесь же расположена установленная буквально перед началом войны на средства Русской православной церкви 35-метровая скульптура Иисуса Христа, работы над которой так и не были доведены до конца. Большинство зданий монастыря было разрушено террористами, но с монументом они ничего не успели сделать.
"К сожалению, три четверти зданий монастыря были уничтожены боевиками. Похищены иконы, церковная утварь. Мы обязательно восстановим его, но мы были бы рады, если бы российские реставраторы завершили бы и свою работу над скульптурой Иисуса", - сказал настоятель монастырей святого Георгия и Херувимов Иоанн Тали.
По его словам, монахи будут рады снова видеть у себя паломников из России.
"Мы очень ждём наших братьев по вере. Нам удалось сохранить и спасти от боевиков христианские святыни, и мы ждём того дня, когда в храмах сможем организовать совместные молитвы", - поделился Талли.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
610000
Обсудить 0
Война в СирииСирия
Рекомендуем
Робот
Разработчики робототехники из РФ ищут возможности выхода на китайский рынок
РИА
Новости
Йемен
Йеменские сепаратисты из Адена направились на переговоры с правительством
Йемен
Йеменские хуситы заявили об уничтожении американского беспилотника
Президент Франции Эммануэль Макрон принимает президента США Дональда Трампа
Трамп и Макрон договорились пригласить Россию на G7, сообщила журналистка
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Доха
США на переговорах в Дохе попытаются решить оставшиеся вопросы с Талибаном
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Иркутская чиновница прокомментировала запись с оскорблениями жителей Тулуна
Венесуэла
Венесуэла осудила угрозу США ввести морскую блокаду страны
Джордж Пелл
В Австралии осужденный за изнасилования детей кардинал проиграл апелляцию
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Украинские политики обиделись на Макрона из-за поста на русском языке
Певица Ольга Бузова
Украинская певица обвинила Бузову в плагиате
Подтопленный район в Амурской области
Около 300 домов в Приамурье могут признать аварийными из-за паводка
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын перед началом российско-корейских переговоров
Делегация из КНДР установит в Приморье памятную доску о визите Ким Чен Ына
Командир экипажа лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов (слева) и второй пилот Георгий Мурзин на церемонии чествования
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 пригласили на отдых в Крым
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:39В Приморье с кондитера взыскали ущерб за свадебный торт с сальмонеллой
08:37В Пекине зарегистрировали случай заражения человека птичьим гриппом H5N6
08:35Иркутский губернатор призвал изучить запись с оскорблениями жителей Тулуна
08:33В Красном море на борту иранского танкера произошла техническая неполадка
08:30Пенс установил новый дедлайн для представления планов миссий на Луну и Марс
08:19СМИ: в российский мессенджер "Серафим" могут внедрить систему платежей
08:14Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 пригласили на отдых в Крым
08:12Воздух в Москве в среду прогреется до 24-28 градусов
08:10На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла на 2,5 километра
08:04Источник: сотрудников Ростеха в 2021 году начнут переселять в "Ростех-сити"
07:56При тушении пожара в деревне под Красноярском нашли тела трех человек
07:52В индийской части Кашмира полицейский погиб в перестрелке с боевиками
07:43Facebook позволит пользователям контролировать данные о них с других сайтов
07:35В восточной Индонезии продолжаются массовые протесты
07:32В Госдуме предложили ввести "первосентябрьский капитал"
07:30Ущерб от атак хакерской группы Silence приблизился к 300 миллионам рублей
06:59Число жертв ДТП на трассе в Якутии выросло до шести человек
06:51В Приморье восстановили проезд ко всем отрезанным паводком селам
06:48Количество лесных пожаров в Якутии за сутки сократилось на 34 очага
06:38В Ташкенте произошел сильный пожар в телецентре
Лента новостейМолния