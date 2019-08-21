В сирийском Сайеднае восстанавливают пострадавший монастырь

САЙЕДНАЯ (Сирия), 21 авг - РИА Новости. Принявшие постриг в монастырях сирийской Сайеднаи монахи за последние несколько лет пережили много тревожных моментов: во время войны город и его святыни обстреливали боевики, а одна из обителей была практически полностью разрушена.

Сейчас можно сказать, что самые страшные времена позади - один из местных храмов монахи расширяют своими руками, а сильно пострадавший во время боев монастырь скоро будет восстановлен.

Быть примером для прихожан

Сайедная - небольшой город примерно в 30 километрах к северу от Дамаска. Город остается одним из крупнейших центров христианского паломничества. Храмовый комплекс Сайеднаи, среди прочего, включает монастырь Херувимов и монастырь Рождества Божией Матери, относящиеся к Антиохийской православной церкви.

В течение нескольких лет город был окружен боевиками, а ведущие к местным святыням дороги простреливались снайперами террористов. Но живущие здесь монахи не ушли.

"Монах должен обладать силой духа, быть примером для прихожан. Как же мы могли бросить наш храм и бежать из Сайеднаи?" - рассказал отец Савва из монастыря святого Георгия.

Сейчас в обители расширяют храм, который не в состоянии вместить всех прихожан. После раннего подъёма в 3 часа утра и церковной службы монахи идут в каменоломню и берут в руки кирки и лопаты.

"Когда мы приходим сюда, чтобы крестить ребёнка или проводить нашего земляка в последний путь, то лишь малое число людей вмещается внутри храма, не больше 50 человек. Потому мы и вгрызаемся в скалу: мы хотим расширить храм Георгия Победоносца. И все здесь трудятся абсолютно бесплатно", - сказал инженер Джуль Нджмие.

Братья по вере

Из монастыря святого Георгия открывается вид на самую высокую в окрестностях гору. Во время войны боевикам удалось на сутки захватить монастырь Херувимов, находящийся на стратегической высоте.

Здесь же расположена установленная буквально перед началом войны на средства Русской православной церкви 35-метровая скульптура Иисуса Христа, работы над которой так и не были доведены до конца. Большинство зданий монастыря было разрушено террористами, но с монументом они ничего не успели сделать.

"К сожалению, три четверти зданий монастыря были уничтожены боевиками. Похищены иконы, церковная утварь. Мы обязательно восстановим его, но мы были бы рады, если бы российские реставраторы завершили бы и свою работу над скульптурой Иисуса", - сказал настоятель монастырей святого Георгия и Херувимов Иоанн Тали.

По его словам, монахи будут рады снова видеть у себя паломников из России.