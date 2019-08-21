Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T05:06Z
https://ria.ru/20190821/1557724976.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149926/16/1499261647_0:239:4585:2818_1036x0_80_0_0_87ee89afe16e1fb74e83a041a578732a.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Австралии осужденный за изнасилования детей кардинал проиграл апелляцию

05:05 21.08.2019 (обновлено: 05:06 21.08.2019)
700
© AFP 2019 / Mal FaircloughДжордж Пелл
Джордж Пелл
© AFP 2019 / Mal Fairclough
Джордж Пелл. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Чуть не ставший в 2013 году римским папой кардинал Джордж Пелл, осужденный в Австралии за надругательство над детьми, проиграл апелляцию, сообщает телеканал ABC.
В марте Пелла приговорили к шести годам заключения. Суд признал кардинала виновным в сексуальном надругательстве над двумя 13-летними певчими церковного хора в 1996 году.
Апелляцию слушал в среду апелляционный суд штата Виктория.
Пелл может попытаться обжаловать решение апелляционного суда в высшей инстанции - Высоком суде Австралии.
Защита при рассмотрении апелляции назвала 13 причин, по которым надругательство было "невозможно". Одна из них состояла в том, что мантии Пелла были слишком тяжелыми, чтобы отодвинуть их и совершить сексуальные действия, в которых его обвиняли. Судья Фергюсон и судья Максвелл отклонили все 13 причин.
"Апелляция на нецелесообразном основании была отклонена, потому что мы двое придерживаемся иной точки зрения по поводу фактов", - заявила судья Фергюсон.
Кардинал Пелл считался одним из наиболее влиятельных членов Римской курии. На конклаве 2013 года, когда папой Римским был избран кардинал Хорхе Марио Бергольо, принявший имя Франциск, Пелл рассматривался в качестве одного из наиболее вероятных претендентов на апостольский престол.
В феврале 2014 года понтифик назначил Пелла префектом секретариата по делам экономики, поручив большую реформу всей финансовой системы Святого престола. В феврале 2019 года его мандат на этом посту истек.
Папа Римский Франциск на площади Святого Петра в Ватикане
6 марта, 08:00Религия и мировоззрение
"В США шок": борьба папы Франциска с педофилами породила раскол
1505020
Обсудить 1
Религия и мировоззрениеАвстралия
Рекомендуем
Сотрудники полиции
В Татарстане полицейские с боем задержали банду грабителей
РИА
Новости
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Иркутская чиновница прокомментировала запись с оскорблениями жителей Тулуна
Президент Франции Эммануэль Макрон принимает президента США Дональда Трампа
Трамп и Макрон договорились пригласить Россию на G7, сообщила журналистка
Скелет стегозавра
В Марокко обнаружили останки самого древнего стегозавра в мире
Лента
новостей
Певица Ольга Бузова
Украинская певица обвинила Бузову в плагиате
Робот Федор
Экс-астронавт НАСА рассказал о недостатках робота "Федора"
Стресс
В Минздраве рассказали, что поможет справиться со стрессом
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал слова Трампа о возвращении России в G8
Президент США Дональд Трамп
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Украинские политики обиделись на Макрона из-за поста на русском языке
Сестры Хачатурян Ангелина и Крестина, обвиняемые в убийстве своего отца, в Басманном суде перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения. 26 июня 2019
"Ъ": СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
Модель Тилан Блондо
Самая красивая девушка в мире показала, как отдыхает на Карибах
Робот
Разработчики робототехники из РФ ищут возможности выхода на китайский рынок
Исправительное учреждение в США
В США организатор "аферы века" с экопродуктами покончил с собой в тюрьме
Видео с кортежем Владимира Зеленского
Это вам не велосипед. Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:40Судно Open Arms с мигрантами причалило к Лампедузе
08:39В Приморье с кондитера взыскали ущерб за свадебный торт с сальмонеллой
08:37В Пекине зарегистрировали случай заражения человека птичьим гриппом H5N6
08:35Иркутский губернатор призвал изучить запись с оскорблениями жителей Тулуна
08:33В Красном море на борту иранского танкера произошла техническая неполадка
08:30Пенс установил новый дедлайн для представления планов миссий на Луну и Марс
08:19СМИ: в российский мессенджер "Серафим" могут внедрить систему платежей
08:14Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 пригласили на отдых в Крым
08:12Воздух в Москве в среду прогреется до 24-28 градусов
08:10На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла на 2,5 километра
08:04Источник: сотрудников Ростеха в 2021 году начнут переселять в "Ростех-сити"
07:56При тушении пожара в деревне под Красноярском нашли тела трех человек
07:52В индийской части Кашмира полицейский погиб в перестрелке с боевиками
07:43Facebook позволит пользователям контролировать данные о них с других сайтов
07:35В восточной Индонезии продолжаются массовые протесты
07:32В Госдуме предложили ввести "первосентябрьский капитал"
07:30Ущерб от атак хакерской группы Silence приблизился к 300 миллионам рублей
06:59Число жертв ДТП на трассе в Якутии выросло до шести человек
06:51В Приморье восстановили проезд ко всем отрезанным паводком селам
06:48Количество лесных пожаров в Якутии за сутки сократилось на 34 очага
Лента новостейМолния