В Австралии осужденный за изнасилования детей кардинал проиграл апелляцию

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Чуть не ставший в 2013 году римским папой кардинал Джордж Пелл, осужденный в Австралии за надругательство над детьми, проиграл апелляцию, сообщает телеканал Чуть не ставший в 2013 году римским папой кардинал Джордж Пелл, осужденный в Австралии за надругательство над детьми, проиграл апелляцию, сообщает телеканал ABC

В марте Пелла приговорили к шести годам заключения. Суд признал кардинала виновным в сексуальном надругательстве над двумя 13-летними певчими церковного хора в 1996 году.

Апелляцию слушал в среду апелляционный суд штата Виктория.

Пелл может попытаться обжаловать решение апелляционного суда в высшей инстанции - Высоком суде Австралии.

Защита при рассмотрении апелляции назвала 13 причин, по которым надругательство было "невозможно". Одна из них состояла в том, что мантии Пелла были слишком тяжелыми, чтобы отодвинуть их и совершить сексуальные действия, в которых его обвиняли. Судья Фергюсон и судья Максвелл отклонили все 13 причин.

"Апелляция на нецелесообразном основании была отклонена, потому что мы двое придерживаемся иной точки зрения по поводу фактов", - заявила судья Фергюсон.

Кардинал Пелл считался одним из наиболее влиятельных членов Римской курии. На конклаве 2013 года, когда папой Римским был избран кардинал Хорхе Марио Бергольо, принявший имя Франциск, Пелл рассматривался в качестве одного из наиболее вероятных претендентов на апостольский престол.