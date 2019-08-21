В Хабаровском крае из-за паводка закрыт второй пункт пропуска через границу

ХАБАРОВСК, 21 авг - РИА Новости. Международный пункт пропуска через российско-китайскую границу "Покровка-Жаохэ" в Бикинском районе Хабаровского края приостановил работу из-за паводка на реке Уссури, сообщает краевое правительство в среду.

Ранее сообщалось, что с 10 августа приостановлено международное речное сообщение между Хабаровском и китайским Фуюанем. Рейсы возобновятся при безопасной отметке уровня воды в Амуре в 520 сантиметров. Всего в крае два речных международных пункта пропуска "Покровка-Жаохэ" и "Хабаровск-Фуюань".

"Международный пункт пропуска в Бикинском районе "Покровка-Жаохэ", который находится на границе с Китаем, приостановил работу. Мера является временной и вынужденной: из-за подъема уровня воды в реке Уссури есть угроза подтопления территории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что со 2 августа в соседней Еврейской автономной области также приостановлено международное сообщение в речном пункте пропуска Нижнеленинское (ЕАО) - Тунцзян (КНР).