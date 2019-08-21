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РИА Новости

В Хабаровском крае из-за паводка закрыт второй пункт пропуска через границу

05:01 21.08.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюПаводок в Хабаровском крае
Паводок в Хабаровском крае
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
ХАБАРОВСК, 21 авг - РИА Новости. Международный пункт пропуска через российско-китайскую границу "Покровка-Жаохэ" в Бикинском районе Хабаровского края приостановил работу из-за паводка на реке Уссури, сообщает краевое правительство в среду.
Ранее сообщалось, что с 10 августа приостановлено международное речное сообщение между Хабаровском и китайским Фуюанем. Рейсы возобновятся при безопасной отметке уровня воды в Амуре в 520 сантиметров. Всего в крае два речных международных пункта пропуска "Покровка-Жаохэ" и "Хабаровск-Фуюань".
"Международный пункт пропуска в Бикинском районе "Покровка-Жаохэ", который находится на границе с Китаем, приостановил работу. Мера является временной и вынужденной: из-за подъема уровня воды в реке Уссури есть угроза подтопления территории", - говорится в сообщении.
Отмечается, что со 2 августа в соседней Еврейской автономной области также приостановлено международное сообщение в речном пункте пропуска Нижнеленинское (ЕАО) - Тунцзян (КНР).
Уровень Амура у Хабаровска утром в среду составляет 602 сантиметра. В крае из-за паводков объявлен режим ЧС.
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