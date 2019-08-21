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РИА Новости

Преступления в сельской местности намного чаще оборачиваются жертвами

03:57 21.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНаручники на судебном заседании
Наручники на судебном заседании
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Наручники на судебном заседании. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Почти 40% жертв преступлений в России гибнут в сельской местности, хотя из общего числа совершаемых преступлений на сельскую местность приходится только 20%, следует из статистики МВД России.
"В результате преступных посягательств (в 2019 году) погибли 14,7 тысячи человек… На сельскую местность приходится 39% погибших (5,7 тысячи человек)", - говорится в статистическом отчете МВД.
При этом только каждое пятое преступление (19,9% от общего числа) в России в целом регистрируется в сельской местности, следует из статистики министерства внутренних дел.
Как объяснил РИА Новости член высшего совета общероссийского движения "Сильная Россия", генерал-лейтенант полиции в отставке Александр Михайлов, подобная статистика объясняется сокращением профилактической работы и высоким уровнем развития правоохранительной системы в городах.
"Что касается периферии – сокращение участковых, снижение доли правоохранительных органов на душу населения дает свои результаты. Если в крупных городах мы можем осуществлять профилактические мероприятия, то в сельской местности мы сталкиваемся уже с последствиями", - рассказал Михайлов.
Кроме этого, поделился эксперт, большая доля преступлений тяжкого и особо тяжких последствий в сельской местности объясняется сравнительно высоким уровнем развития правоохранительной системы в городах России.
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