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РИА Новости

В Минздраве рассказали, что поможет справиться со стрессом

03:54 21.08.2019
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© Fotolia / tab62Стресс
Стресс
© Fotolia / tab62
Стресс. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Орехи, бананы и имбирь, полноценный сон, плавание и чередование периодов интенсивной работы с отдыхом помогут справиться со стрессом и сократить риск развития гипертонии, ишемической болезни сердца и бронхиальной астмы, следует из рекомендаций экспертов министерства здравоохранения России.
"В современном обществе бегство от стресса – занятие сложное, но не безнадежное. Есть рациональный подход: обучение навыкам преодоления стресса, повышение стрессоустойчивости. Помочь в этом могут занятия релаксацией, аутотренингом, йогой и регулярный отдых, желательно на природе", - говорится в сообщении.
Чтобы самостоятельно преодолевать стресс рекомендуется высыпаться, ежедневно отводить немного времени для релаксации и чередовать периоды интенсивной работы с полноценным отдыхом, значится в рекомендациях.
Кроме того, снять эмоциональное напряжение поможет физическая нагрузка, особенно связанная с водой - а вот снимать стресс с помощью табака или алкоголя не нужно, так как проблемы не исчезнут, а здоровье пострадает, считают эксперты.
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Побороть стресс способно и правильное питание: не стоит есть на ходу, приемы пищи должны стать временем отдыха. А такие продукты как горький шоколад, орехи, бананы и имбирь помогут повысить настроение, говорится в рекомендациях.
"Следите за своим настроением, как за внешним видом, относитесь к своей раздражительности и вспыльчивости как к источнику болезней. Доброжелательное выражение лица и улыбка улучшат ваше настроение и отношение окружающих к вам", - пишут специалисты.
Стресс – состояние человека, возникающее как реакция на любые события или требования, с которыми человеку трудно справиться. Он способен ускорять развитие таких заболеваний как гипертония, ишемическая болезнь сердца, бронхиальная астма и язвенная болезнь, уточняется в рекомендациях.
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