В Минздраве рассказали, что поможет справиться со стрессом

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Орехи, бананы и имбирь, полноценный сон, плавание и чередование периодов интенсивной работы с отдыхом помогут справиться со стрессом и сократить риск развития гипертонии, ишемической болезни сердца и бронхиальной астмы, следует из рекомендаций экспертов министерства здравоохранения России.

"В современном обществе бегство от стресса – занятие сложное, но не безнадежное. Есть рациональный подход: обучение навыкам преодоления стресса, повышение стрессоустойчивости. Помочь в этом могут занятия релаксацией, аутотренингом, йогой и регулярный отдых, желательно на природе", - говорится в сообщении.

Чтобы самостоятельно преодолевать стресс рекомендуется высыпаться, ежедневно отводить немного времени для релаксации и чередовать периоды интенсивной работы с полноценным отдыхом, значится в рекомендациях.

Кроме того, снять эмоциональное напряжение поможет физическая нагрузка, особенно связанная с водой - а вот снимать стресс с помощью табака или алкоголя не нужно, так как проблемы не исчезнут, а здоровье пострадает, считают эксперты.

Побороть стресс способно и правильное питание: не стоит есть на ходу, приемы пищи должны стать временем отдыха. А такие продукты как горький шоколад, орехи, бананы и имбирь помогут повысить настроение, говорится в рекомендациях.

"Следите за своим настроением, как за внешним видом, относитесь к своей раздражительности и вспыльчивости как к источнику болезней. Доброжелательное выражение лица и улыбка улучшат ваше настроение и отношение окружающих к вам", - пишут специалисты.