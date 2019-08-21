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РИА Новости

Глава МИД Китая призвал Японию и Южную Корею вместе встречать вызовы

03:51 21.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава МИД Китая Ван И призвал Японию и Южную Корею объединиться и вместе встречать вызовы в обстановке процветания унилатерализма.
Вечером 20 августа Ван И встретился в Пекине с главой МИД Японии Таро Коно и их южнокорейской коллегой Кан Гён Хва, которые приехали для участия в девятой по счету трехсторонней встрече по вопросам внешнеполитического сотрудничества в регионе.
"Китай, Япония и Южная Корея - важные экономики мира - в текущей обстановке процветания унилатерализма должны сплотиться воедино и вместе встречать вызовы, неважно, идет ли речь о собственных или общих интересах трех стран, или же о совместных надеждах международного сообщества", - приводит его слова китайское внешнеполитическое ведомство.
Ван И добавил, что сотрудничество трех стран должно преодолеть взаимные разногласия и противоречия. Он также выразил надежду, что стороны смогут достигнуть большего взаимопонимания во время трехсторонней встречи.
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Первая встреча глав МИД трех стран состоялась в июне 2007 года на южнокорейском острове Чеджудо, последняя - в августе 2016 года в Токио.
Одновременно в Пекине запланированы двусторонние встречи министров, чтобы обсудить обострившиеся проблемы. У Японии и Китая это - отношение к КНДР и военная активность Китая близ территориальных вод Японии.
Между Токио и Сеулом в последнее время отношения обострились после решения южнокорейского суда о выплате компенсаций корейцам, подневольный труд которых использовался японскими компаниями в годы колониального господства Японии на Корейском полуострове в 1910-1945 годах.
Со своей стороны Япония считает вопрос закрытым после установления дипотношений с Южной Кореей в 1965 году, когда корейскому правительству уже была выплачена крупная сумма компенсаций. На этом фоне Япония исключила Южную Корею из списка стран, которым предоставляются упрощенные условия для закупок некоторых японских материалов для электронной промышленности.
В свою очередь Южная Корея усложнила условия для закупок южнокорейских товаров и потребовала разъяснений о планах выброса в Тихий океан радиоактивной воды с аварийной АЭС в Фукусиме.
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Ван И (политик)Южная КореяКитайЯпонияВ мире
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