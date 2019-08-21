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РИА Новости

Исследование: просрочка россиян по микрозаймам приблизилась к 30%

03:40 21.08.2019
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© Семейный архив автораПункты выдачи микрозаймов
Пункты выдачи микрозаймов
© Семейный архив автора
Пункты выдачи микрозаймов. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Уровень просроченной задолженности в портфеле микрофинансовых организаций (МФО) по итогам первого полугодия приближается к 30%, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
На конец июня объем портфеля микрозаймов составил 127,225 миллиарда рублей.
"При этом объем работающего портфеля меньше практически на треть – немногим более 91 миллиарда рублей, то есть уровень дефолтной задолженности приближается к 30%", - говорится в исследовании.
По итогам первого квартала уровень просроченной задолженности составил 27,2%. Исходя из представленных в исследовании цифр, за три месяца он вырос до примерно 28,5%.
Банк России уже несколько лет ведет работу по ограничению стоимости микрозаймов и выводу с рынка недобросовестных игроков. Однако регулятор против полного запрета МФО, опасаясь роста количества нелегальных кредиторов. В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Орешкин называл микрофинансирование ростовщическим хищническим кредитованием.
ЦБ и Минэкономразвития также спорят относительно роли и значения банковского потребительского кредитования. Портфель таких кредитов составляет почти 8,2 триллиона рублей, а просрочка на конец полугодия - 8,4%.
Пункты выдачи микрозаймов
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