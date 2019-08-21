Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за ракетных планов США

ООН, 20 авг – РИА Новости. Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за планов США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности постпреда при международной организации Дмитрий Полянский.
Заседание пройдет в четверг, отметил он.
Накануне исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти сообщил о разработке гиперзвуковой ракеты с баллистической боеголовкой радиусом действия, подпадавшую ранее под действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который перестал действовать второго августа.
Кроме того, в понедельник Пентагон объявил об испытании крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая также ранее была запрещена ДРСМД.
5 августа, 08:00РИА НовостиКонец ДРСМД: как угасают сверхдержавы
ДРСМД
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году. Тогда СССР и США обязались уничтожить все подобные комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.
В октябре 2018-го года Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из договора, обвинив Москву в нарушении обязательств. При этом доказательств этого американская сторона так и не предоставила.
2 августа, 12:45Сказано в эфире - Радио SputnikГлавный вопрос. Китай призвал осознать последствия выхода США из ДРСМДКитай призвал международное сообщество не дать США уйти от обязательств по ядерному разоружению после прекращения действия ДРСМД. Президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление представителя китайского МИД.
Позднее госсекретарь Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения. В частности, США требовали от России отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой якобы нарушает положения ДРСМД.
В Москве эти обвинения назвали голословными, подчеркнув, что ракета не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленные ограничения.
Третьего июля Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД. Второго августа договор прекратил действовать.