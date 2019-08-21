Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за ракетных планов США

ООН, 20 авг – РИА Новости. Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за планов США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности постпреда при международной организации Дмитрий Полянский.

Заседание пройдет в четверг, отметил он.

Накануне исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти сообщил о разработке гиперзвуковой ракеты с баллистической боеголовкой радиусом действия, подпадавшую ранее под действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который перестал действовать второго августа.

Кроме того, в понедельник Пентагон объявил об испытании крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая также ранее была запрещена ДРСМД.

ДРСМД

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году. Тогда СССР и США обязались уничтожить все подобные комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

В октябре 2018-го года Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из договора, обвинив Москву в нарушении обязательств. При этом доказательств этого американская сторона так и не предоставила.

Позднее госсекретарь Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения. В частности, США требовали от России отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой якобы нарушает положения ДРСМД.

В Москве эти обвинения назвали голословными, подчеркнув, что ракета не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленные ограничения.