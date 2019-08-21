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РИА Новости

Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за ракетных планов США

03:32 21.08.2019 (обновлено: 08:06 21.08.2019)
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© AP Photo / Jason DeCrowСовет Безопасности ООН
Совет Безопасности ООН
© AP Photo / Jason DeCrow
Совет Безопасности ООН. Архивное фото
ООН, 20 авг – РИА Новости. Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за планов США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности постпреда при международной организации Дмитрий Полянский.
Заседание пройдет в четверг, отметил он.
Накануне исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти сообщил о разработке гиперзвуковой ракеты с баллистической боеголовкой радиусом действия, подпадавшую ранее под действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который перестал действовать второго августа.
Кроме того, в понедельник Пентагон объявил об испытании крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая также ранее была запрещена ДРСМД.
Ракетный комплекс Искандер-М
5 августа, 08:00РИА Новости
Конец ДРСМД: как угасают сверхдержавы

ДРСМД

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году. Тогда СССР и США обязались уничтожить все подобные комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.
В октябре 2018-го года Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из договора, обвинив Москву в нарушении обязательств. При этом доказательств этого американская сторона так и не предоставила.
Пуск баллистической ракеты ОТРК Искандер-М
2 августа, 12:45Сказано в эфире - Радио Sputnik
Главный вопрос. Китай призвал осознать последствия выхода США из ДРСМДКитай призвал международное сообщество не дать США уйти от обязательств по ядерному разоружению после прекращения действия ДРСМД. Президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление представителя китайского МИД.
Позднее госсекретарь Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения. В частности, США требовали от России отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой якобы нарушает положения ДРСМД.
В Москве эти обвинения назвали голословными, подчеркнув, что ракета не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленные ограничения.
Третьего июля Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД. Второго августа договор прекратил действовать.
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Совет Безопасности ООНКитайРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Нет, ну сами орали: наша, новая, гиперзвуковая не имеющая аналогов итд. А теперь: Марь Иванна, а Америка опять нас обгоняет...
21 августа, 04:32
NSNot Sure
62010156
Наша ракета находиться на территории России
21 августа, 05:40
Геннадий Solo
2801000
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