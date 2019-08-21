Количество экстремистских преступлений в России за год снизилось вдвое

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Министерство внутренних дел России зарегистрировало за 7 первых месяцев 2019 года только 371 преступление экстремистской направленности, их число сократилось на 59,8% по сравнению с прошлогодними аналогичными результатами, следует из статистики министерства.

"В январе-июле 2019 года зарегистрировано… 371 преступление экстремистской направленности (-59,8%)", - указано в статистическом отчете МВД.

Почти все эти дела успешно расследуются – раскрываемость по ним составляет 88,6%.

Как объяснил РИА Новости член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", генерал-лейтенант полиции в отставке Александр Михайлов, такой результат достигнут благодаря изменениям в законодательстве и большому объему проделанной работы по борьбе с терроризмом.

"Проведена очень большая работа по линии антитеррористической работы, которая позволила снизить экстремизм как явление в целом. Однако нужно помнить, что если МВД фиксирует снижение в два раза, это не значит, что у нас нет почвы для экстремизма. Многие его источники находятся за рубежом", - рассказал эксперт.