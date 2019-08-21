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РИА Новости

Количество экстремистских преступлений в России за год снизилось вдвое

03:27 21.08.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Министерство внутренних дел России зарегистрировало за 7 первых месяцев 2019 года только 371 преступление экстремистской направленности, их число сократилось на 59,8% по сравнению с прошлогодними аналогичными результатами, следует из статистики министерства.
"В январе-июле 2019 года зарегистрировано… 371 преступление экстремистской направленности (-59,8%)", - указано в статистическом отчете МВД.
Почти все эти дела успешно расследуются – раскрываемость по ним составляет 88,6%.
Как объяснил РИА Новости член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", генерал-лейтенант полиции в отставке Александр Михайлов, такой результат достигнут благодаря изменениям в законодательстве и большому объему проделанной работы по борьбе с терроризмом.
"Проведена очень большая работа по линии антитеррористической работы, которая позволила снизить экстремизм как явление в целом. Однако нужно помнить, что если МВД фиксирует снижение в два раза, это не значит, что у нас нет почвы для экстремизма. Многие его источники находятся за рубежом", - рассказал эксперт.
Кроме этого, как отметил Михайлов, сейчас в России создана развитая правовая база, которая позволяет бороться на ранней стадии со многими преступлениями экстремистской направленности.
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