Милонов предложил создать спецслужбу по защите прав животных

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил создать специализированную полицейскую службу по защите прав животных, соответствующее предложение парламентарий направил главе МВД Владимиру Колокольцеву.
"Оправданной мерой стало бы учреждение специализированной обособленной полицейской службы по надзору за соблюдением законодательства в плане защиты прав животных по образцу аналогичных правоохранительных институтов, успешно функционирующих в ряде зарубежных стран. Данная служба могла бы быть создана в кооперации с органами региональной государственной власти и вести свою работу совместно с общественными организациями, озабоченными судьбой животных и домашних питомцев в нашей стране", - говорится в письме Милонова, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
По мнению депутата, создание подобного подразделения на базе МВД стало бы четким сигналом о гуманизации государственного отношения к животным, помогло бы обществу учиться ответственному отношению к питомцам.
Он подчеркнул, что рынок продажи домашних животных сейчас переживает небывалый подъем - при деньгах и определенном желании можно приобрести практически любого понравившегося зверя. "Между тем разнообразное изобилие сферы домашних питомцев порождает, помимо прочего, злоупотребления и даже криминал. Все мы иногда слышим благодаря прессе о случаях, когда звери становятся жертвами алчных злоумышленников или нерадивых хозяев, потерявших интерес к своему питомцу. К сожалению, животные не могут постоять за свои права и зачастую погибают от человеческой жестокости и глупости", - считает Милонов.
Как добавил депутат, животные часто попадают в "рабство" в туристических местах. "Медведи, обезьяны, попугаи, лошади и остальные экзотические звери "работают" не зная отдыха и ухода, после чего выбрасываются или умерщвляются своими бездушными хозяевами", - говорится в документе.
"Прошу Вас рассмотреть данную инициативу и оценить ее перспективы реализации", - обратился Милонов к главе МВД.