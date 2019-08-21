Милонов предложил создать спецслужбу по защите прав животных

"Оправданной мерой стало бы учреждение специализированной обособленной полицейской службы по надзору за соблюдением законодательства в плане защиты прав животных по образцу аналогичных правоохранительных институтов, успешно функционирующих в ряде зарубежных стран. Данная служба могла бы быть создана в кооперации с органами региональной государственной власти и вести свою работу совместно с общественными организациями, озабоченными судьбой животных и домашних питомцев в нашей стране", - говорится в письме Милонова, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Он подчеркнул, что рынок продажи домашних животных сейчас переживает небывалый подъем - при деньгах и определенном желании можно приобрести практически любого понравившегося зверя. "Между тем разнообразное изобилие сферы домашних питомцев порождает, помимо прочего, злоупотребления и даже криминал. Все мы иногда слышим благодаря прессе о случаях, когда звери становятся жертвами алчных злоумышленников или нерадивых хозяев, потерявших интерес к своему питомцу. К сожалению, животные не могут постоять за свои права и зачастую погибают от человеческой жестокости и глупости", - считает Милонов.