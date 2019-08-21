Полные люди переносят жару легче худых, заявили ученые

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Люди с избыточным весом лучше чувствуют себя в периоды аномальной жары, потому что жировая прослойка работает, как "узбекский халат" и предотвращает от перегрева, говорится в недавно опубликованном исследовании российских ученых "Изменение климата и здоровье: оценка, индикаторы, прогнозы".

Результаты исследований группы российских ученых были начаты после аномальной жары 2010 года. Исследователям удалось собрать множество данных о влиянии аномально жаркой погоды на здоровье человека.

"Вопреки расхожему представлению, избыточная масса тела не является фактором риска смерти и сердечно-сосудистых осложнений во время аномальной жары. Напротив, отмечается положительная корреляция между массой тела и качеством жизни в этот период", - говорится в докладе.

Как поясняется в тексте документа, удельная теплопроводность жировых тканей ниже, чем других тканей в организме, поэтому подкожная ткань играет роль "узбекского халата", который мешает прохождению тепла.

"По этой причине тучные люди более чувствительны к умеренному тепловому стрессу. Однако когда температура окружающей среды становится выше температуры кожи, как это бывает во время волн жары, у худых людей потеря тепла путем излучения и конвекции на единицу массы происходит медленнее, чем у тучных", - говорится в докладе.

В то же время, воздействие высокой температуры усугубляет такие заболевания, как сахарный диабет, болезни легких, неврологические заболевания, психические заболевания, язвенную болезнь, заболевания почек и влияет на сон.