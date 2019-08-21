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РИА Новости

Россия призвала все стороны конфликта в Персидском заливе к деэскалации

03:10 21.08.2019 (обновлено: 04:25 21.08.2019)
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CC BY 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class James Vazquez/Released / Американский военный корабль в Персидском заливе
Американский военный корабль в Персидском заливе
CC BY 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class James Vazquez/Released /
Американский военный корабль в Персидском заливе. Архивное фото
ООН, 21 авг – РИА Новости. Россия призывает все стороны конфликта в Персидском заливе к деэскалации ситуации, заявил на заседании Совбеза ООН и.о. российского постпреда при организации Дмитрий Полянский.
Заседание было посвящено проблеме мира и безопасности в регионе Ближнего Востока.
По словам Полянского, любые односторонние действия не приближают решения застарелых и новых проблем региона.
"Мы настойчиво призываем все стороны проявить сдержанность, предпринять усилия по деэскалации и урегулированию проблем политико-дипломатическими методами. Это предполагает, прежде всего, отказ от ультиматумов, санкций и угроз", - сказал он.
Комментируя предшествовавшее выступление госсекретаря США Майка Помпео, Полянский заявил, что речь американского представителя изобиловала словами, имеющими негативную коннотацию.
"Вызовы, сдерживание, конфликт, режим, ограничение, противодействие, угроза. Всего лишь один раз вы употребили слово "сотрудничество", и то в контексте коалиции против Ирана. И ни разу не употребили слова "диалог". С нашей точки зрения, именно эти два понятия лежат в центре любых дипломатических усилий", - сказал Полянский.
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
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Как указал дипломат, Россию, как и подавляющее большинство государств Ближнего Востока, не удовлетворяет ситуация, когда призывы к Ирану сесть за стол переговоров перемежаются с прямыми провокациями и жесткими санкциями.
"С таким подходом ожидать отклика от иранской стороны вряд ли оправдано", - отметил он.
Обострение в районе Персидского залива началось после того, как вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.
США пообещали создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Великобритания также заявляла о намерении созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе. Позже Лондон согласился принять участие в миссии США.
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