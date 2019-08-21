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РИА Новости

Источник: Boeing отложила испытательные запуски кораблей Starliner к МКС

03:07 21.08.2019
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© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Запуск к Международной космической станции (МКС) американского беспилотного корабля Starliner разработки компании Boeing перенесен с 17 сентября на 6 октября, а пилотируемого - с 30 ноября на 30 декабря, сообщил РИА Новости в источник в ракетно-космической отрасли.
В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США для доставки астронавтов разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX и Starliner - компанией Boeing.
Ранее полет беспилотного Starliner планировался на 17 сентября, а до этого - на 17 августа. Пилотируемый корабль должен был отправиться 30 ноября, а до этого стоял в планах на 1 ноября.
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"В настоящее время испытательный полет корабля Starliner без экипажа должен начаться 6 октября, а испытательный полет с экипажем - 30 декабря", - сказал собеседник агентства.
По его словам, эти даты предварительные и не исключены дальнейшие отсрочки запусков.
Ранее сообщалось, что в экипаж первого пилотируемого Starliner войдут астронавты НАСА Майкл Финк и Николь Аунапу Манн, а также астронавт Boeing Кристофер Фергюсон.
После успешных испытательного беспилотного и пилотируемого полетов корабль будет сертифицирован НАСА для выполнения штатных полетов с экипажами на МКС.
Корабли Starliner будут запускаться ракетой-носителем Atlas-5 с космодрома на мысе Канаверал, на первой ступени которой используется российский двигатель РД-180 разработки НПО Энергомаш.
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