Источник: Boeing отложила испытательные запуски кораблей Starliner к МКС

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Запуск к Международной космической станции (МКС) американского беспилотного корабля Starliner разработки компании Boeing перенесен с 17 сентября на 6 октября, а пилотируемого - с 30 ноября на 30 декабря, сообщил РИА Новости в источник в ракетно-космической отрасли.

В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США для доставки астронавтов разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX и Starliner - компанией Boeing.

Ранее полет беспилотного Starliner планировался на 17 сентября, а до этого - на 17 августа. Пилотируемый корабль должен был отправиться 30 ноября, а до этого стоял в планах на 1 ноября.

"В настоящее время испытательный полет корабля Starliner без экипажа должен начаться 6 октября, а испытательный полет с экипажем - 30 декабря", - сказал собеседник агентства.

По его словам, эти даты предварительные и не исключены дальнейшие отсрочки запусков.

Ранее сообщалось, что в экипаж первого пилотируемого Starliner войдут астронавты НАСА Майкл Финк и Николь Аунапу Манн, а также астронавт Boeing Кристофер Фергюсон.

После успешных испытательного беспилотного и пилотируемого полетов корабль будет сертифицирован НАСА для выполнения штатных полетов с экипажами на МКС.