В России создают новый компактный пистолет для спецслужб

Отмечается, что к новому оружию подойдут патроны 9х18 мм. Другие характеристики пока не раскрываются.

Патрон 9х18 мм предназначен для стрельбы из пистолетов и пистолетов-пулеметов. Он был создан в НИИ-44 (сейчас "ЦНИИТОЧМАШ") и принят на вооружение вместе с пистолетом Макарова в 1951 году. Сейчас имеется несколько модификаций этого патрона.