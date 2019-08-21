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РИА Новости
Новое оружие России

В России создают новый компактный пистолет для спецслужб

03:05 21.08.2019 (обновлено: 08:31 21.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРазложенные патроны
Разложенные патроны
© РИА Новости / Владимир Песня
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Разложенные патроны. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В России разрабатывают новый компактный пистолет для спецподразделений, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
Отмечается, что к новому оружию подойдут патроны 9х18 мм. Другие характеристики пока не раскрываются.

"До конца года он пройдет госиспытания", — добавил собеседник агентства.

Патрон 9х18 мм предназначен для стрельбы из пистолетов и пистолетов-пулеметов. Он был создан в НИИ-44 (сейчас "ЦНИИТОЧМАШ") и принят на вооружение вместе с пистолетом Макарова в 1951 году. Сейчас имеется несколько модификаций этого патрона.
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