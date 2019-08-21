США и Румыния договорились укреплять оборону в Восточной Европе

"Совместно наши страны предприняли длительные усилия по модернизации наших вооруженных сил и выполнению обязательств по разделению бремени в рамках НАТО. Наши военные стоят плечом к плечу по защите свободы и надеются укрепить наши оборонные и сдерживающие позиции на восточном фланге НАТО, в том числе в Черном море, что имеет стратегическое значение для трансатлантической безопасности", - говорится в заявлении.

В Румынии с 2016 года действует военная база США, на которой установлена система Aegis Ashore с пусковыми установками Mk-41 и ракетами-перехватчиками SM-3, предназначенными, как утверждают в Пентагоне, для перехвата баллистических ракет. Российская сторона неоднократно обвиняла США в том, что установки Mk-41 могут быть использованы для запуска крылатых ракет Tomahawk, что нарушает договор РСМД. США отрицали это. Договор РСМД прекратил действовать 2 августа.

Уже 18 августа США испытали крылатую ракету наземного базирования Tomahawk в неядерном оснащении, ранее запрещенную договором РСМД. В МИД России обратили внимание на то, что при испытании использовалась пусковая установка Mk-41. В Москве расценили это как "явное новое подтверждение того, что эти установки предназначены для запусков не только ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет". В Пентагоне в свою очередь заявили, что для испытаний действительно использовалась Mk-41, но другой конфигурации, чем та, что стоит в Румынии.