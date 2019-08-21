Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T03:01Z
https://ria.ru/20190821/1557724321.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155757/36/1557573669_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_719432a41ef715abc165cbc9bc60a7ff.jpg
РИА Новости

США и Румыния договорились укреплять оборону в Восточной Европе

03:01 21.08.2019
326
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. США и Румыния договорились укреплять оборону в Восточной Европе, в том числе в Черном море, заявили в Белом доме по итогам переговоров президентов двух стран.
Президент США Дональд Трамп и президент Румынии Клаус Йоханнис провели переговоры в Вашингтоне.
"Совместно наши страны предприняли длительные усилия по модернизации наших вооруженных сил и выполнению обязательств по разделению бремени в рамках НАТО. Наши военные стоят плечом к плечу по защите свободы и надеются укрепить наши оборонные и сдерживающие позиции на восточном фланге НАТО, в том числе в Черном море, что имеет стратегическое значение для трансатлантической безопасности", - говорится в заявлении.
В Румынии с 2016 года действует военная база США, на которой установлена система Aegis Ashore с пусковыми установками Mk-41 и ракетами-перехватчиками SM-3, предназначенными, как утверждают в Пентагоне, для перехвата баллистических ракет. Российская сторона неоднократно обвиняла США в том, что установки Mk-41 могут быть использованы для запуска крылатых ракет Tomahawk, что нарушает договор РСМД. США отрицали это. Договор РСМД прекратил действовать 2 августа.
Уже 18 августа США испытали крылатую ракету наземного базирования Tomahawk в неядерном оснащении, ранее запрещенную договором РСМД. В МИД России обратили внимание на то, что при испытании использовалась пусковая установка Mk-41. В Москве расценили это как "явное новое подтверждение того, что эти установки предназначены для запусков не только ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет". В Пентагоне в свою очередь заявили, что для испытаний действительно использовалась Mk-41, но другой конфигурации, чем та, что стоит в Румынии.
Здание Пентагона
Вчера, 20:15РИА Новости
В Пентагоне рассказали подробности испытаний запрещенной ДРСМД ракеты
171030
Обсудить 1
РумынияСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
РИА
Новости
Йемен
Йеменские сепаратисты из Адена направились на переговоры с правительством
Испытание крылатой ракеты
Эксперт заявил об угрозе ядерного кризиса из-за новой американской ракеты
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал слова Трампа о возвращении России в G8
Лента
новостей
Совет Безопасности ООН
Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за ракетных планов США
Доха
США на переговорах в Дохе попытаются решить оставшиеся вопросы с Талибаном
Йемен
Йеменские хуситы заявили об уничтожении американского беспилотника
Президент Украины Владимир Зеленский
Депутат Рады посоветовал Зеленскому не бояться разговора с Путиным
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия
Американский военный корабль в Персидском заливе
Россия призвала все стороны конфликта в Персидском заливе к деэскалации
Истребители ВВС США F-16
США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Пекина
Молоток судьи
Количество экстремистских преступлений в России за год снизилось вдвое
Скелет стегозавра
В Марокко обнаружили останки самого древнего стегозавра в мире
Жаркий день
Полные люди переносят жару легче худых, заявили ученые
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Украинские политики обиделись на Макрона из-за поста на русском языке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:40Судно Open Arms с мигрантами причалило к Лампедузе
08:39В Приморье с кондитера взыскали ущерб за свадебный торт с сальмонеллой
08:37В Пекине зарегистрировали случай заражения человека птичьим гриппом H5N6
08:35Иркутский губернатор призвал изучить запись с оскорблениями жителей Тулуна
08:33В Красном море на борту иранского танкера произошла техническая неполадка
08:30Пенс установил новый дедлайн для представления планов миссий на Луну и Марс
08:19СМИ: в российский мессенджер "Серафим" могут внедрить систему платежей
08:14Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 пригласили на отдых в Крым
08:12Воздух в Москве в среду прогреется до 24-28 градусов
08:10На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла на 2,5 километра
08:04Источник: сотрудников Ростеха в 2021 году начнут переселять в "Ростех-сити"
07:56При тушении пожара в деревне под Красноярском нашли тела трех человек
07:52В индийской части Кашмира полицейский погиб в перестрелке с боевиками
07:43Facebook позволит пользователям контролировать данные о них с других сайтов
07:35В восточной Индонезии продолжаются массовые протесты
07:32В Госдуме предложили ввести "первосентябрьский капитал"
07:30Ущерб от атак хакерской группы Silence приблизился к 300 миллионам рублей
06:59Число жертв ДТП на трассе в Якутии выросло до шести человек
06:51В Приморье восстановили проезд ко всем отрезанным паводком селам
06:48Количество лесных пожаров в Якутии за сутки сократилось на 34 очага
Лента новостейМолния