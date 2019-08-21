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РИА Новости

Эксперт заявил об угрозе ядерного кризиса из-за новой американской ракеты

02:31 21.08.2019
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© Фото : DOD video stillИспытание крылатой ракеты
Испытание крылатой ракеты
© Фото : DOD video still
Испытание крылатой ракеты
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Разработка США новой крылатой ракеты после уничтожения ДРСМД может привести к ядерному кризису 21 века, заявил РИА Новости экс-помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности Чарльз Фримен.
Пентагон 19 августа объявил об испытании крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года. Договор перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров. Испытание ракеты прошло 18 августа. Позднее в Пентагоне подтвердили РИА Новости, что была испытана модификация крылатой ракеты Tomahawk, предназначенная для поражения наземных целей.
"Размещение таких ракет, нацеленных на территории России и Китая, призывает их разместить аналогичные ракеты, нацеленные на США. Результатом может стать реконструкция Карибского кризиса", - заявил Фримен.
Фримен предостерег, что за разработкой ракет последует инициатива США по размещению их на территориях союзников в Европе и Азии. По его словам, возобновившееся распространение таких систем доставки ядерного оружия среднего радиуса действия должно компенсироваться новым международным соглашением, которое запретит или ограничит их.
Штаб-квартира Министерства обороны США
Вчера, 20:32РИА Новости
Пентагон заявил, что решения о развертывании новых крылатых ракет пока нет
"Если все стороны будут разрабатывать такие ракеты, соглашение, ограничивающее их размещение, будет в интересах всех", - добавил он.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года прекратил действие 2 августа. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны. Путин говорил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал от российских министров впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
Кроме того, российский лидер заявил, что в случае получения достоверной информации о том, что США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет. Однако Путин заметил, что Россия не будет развертывать наземные ракеты средней и меньшей дальности в тех регионах, где не будут размещаться американские РСМД.
Здание Пентагона
Вчера, 20:15РИА Новости
В Пентагоне рассказали подробности испытаний запрещенной ДРСМД ракеты
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