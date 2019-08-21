Эксперт заявил об угрозе ядерного кризиса из-за новой американской ракеты

ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Разработка США новой крылатой ракеты после уничтожения ДРСМД может привести к ядерному кризису 21 века, заявил РИА Новости экс-помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности Чарльз Фримен.

Пентагон 19 августа объявил об испытании крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года. Договор перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров. Испытание ракеты прошло 18 августа. Позднее в Пентагоне подтвердили РИА Новости, что была испытана модификация крылатой ракеты Tomahawk, предназначенная для поражения наземных целей.

"Размещение таких ракет, нацеленных на территории России и Китая, призывает их разместить аналогичные ракеты, нацеленные на США. Результатом может стать реконструкция Карибского кризиса", - заявил Фримен.

Фримен предостерег, что за разработкой ракет последует инициатива США по размещению их на территориях союзников в Европе и Азии. По его словам, возобновившееся распространение таких систем доставки ядерного оружия среднего радиуса действия должно компенсироваться новым международным соглашением, которое запретит или ограничит их.

"Если все стороны будут разрабатывать такие ракеты, соглашение, ограничивающее их размещение, будет в интересах всех", - добавил он.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года прекратил действие 2 августа. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны. Путин говорил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал от российских министров впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.