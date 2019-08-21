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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Мадуро подтвердил, что венесуэльские чиновники ведут переговоры с США

02:27 21.08.2019
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© РИА Новости / Каролина Кабрал / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Каролина Кабрал
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил, что венесуэльские чиновники ведут переговоры с США, добавив, что этот диалог длится уже несколько месяцев.
Мадуро с прямом эфире зачитал эти сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет переговоры с "высокопоставленными представителями" Венесуэлы.
"Подтверждаю, что несколько месяцев поддерживаются контакты с представителями правительства США, с моего разрешения", - сказал Мадуро, чье выступление транслируется в Twitter.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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