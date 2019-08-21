Йеменские хуситы заявили об уничтожении американского беспилотника

"Ракета, которой был сбит беспилотник, модернизирована на месте и скоро будет продемонстрирована на пресс-конференции", - сказал представитель хуситов.

Он предупредил, что ведущая против них военные действия арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией "должна тысячу раз подумать перед вторжением в воздушное пространство Йемена", потому что у мятежников появились возможности препятствовать появлению чужой авиации в небе над Йеменом.

Военные действия между хуситами и силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади, которого поддерживает арабская коалиция, идут с 2014 года. За это время мятежники неоднократно подвергали обстрелам территорию королевства, особенно приграничные районы. Так, в минувшую субботу они предприняли атаку с беспилотников на месторождение и нефтеперерабатывающий завод в районе Шейба, что привело к возгоранию газового предприятия на территории месторождения.