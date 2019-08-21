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РИА Новости

Йеменские хуситы заявили об уничтожении американского беспилотника

02:13 21.08.2019 (обновлено: 04:28 21.08.2019)
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© Fotolia / robnawЙемен
Йемен
© Fotolia / robnaw
Йемен. Архивное фото
ДОХА, 21 авг - РИА Новости. Контролирующие север Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что их силы ПВО сбили ракетой американский многоцелевой беспилотник MQ-9 над провинцией Дамар в центральной части страны. Об этом сообщил представитель вооруженных сил хуситов, чьи слова цитирует их телеканал "Аль-Масира".
"Ракета, которой был сбит беспилотник, модернизирована на месте и скоро будет продемонстрирована на пресс-конференции", - сказал представитель хуситов.
Он предупредил, что ведущая против них военные действия арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией "должна тысячу раз подумать перед вторжением в воздушное пространство Йемена", потому что у мятежников появились возможности препятствовать появлению чужой авиации в небе над Йеменом.
Военные действия между хуситами и силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади, которого поддерживает арабская коалиция, идут с 2014 года. За это время мятежники неоднократно подвергали обстрелам территорию королевства, особенно приграничные районы. Так, в минувшую субботу они предприняли атаку с беспилотников на месторождение и нефтеперерабатывающий завод в районе Шейба, что привело к возгоранию газового предприятия на территории месторождения.
Американские беспилотники часто используются для нанесения ударов по Йемену для уничтожения подозреваемых в терроризме.
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