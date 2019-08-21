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РИА Новости

Вода ушла с тысячи подтопленных паводком после тайфуна участков в Приморье

02:11 21.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоследствия тайфуна "Кроса" в Приморском крае. Автомобиль у подтопленной паводком дороги в районе Уссурийска. 17 августа 2019
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. Автомобиль у подтопленной паводком дороги в районе Уссурийска. 17 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 21 авг – РИА Новости. Вода в Приморье ушла с более чем 1 тысячи подтопленных паводком после тайфуна участков и 350 домов, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Прошедший на минувшей неделе в Приморье тайфун "Кроса" принес в районы края около 70% месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках края. Режим ЧС введен в семи районах региона. Синоптики обещают новую волну паводка после ливней 22 августа.
"Вода ушла более чем с 350 домов и освободила более 1000 придомовых территорий... Остаются подтопленными 146 жилых домов и 663 придомовые территории в шести муниципальных образованиях... Подтопленных социально-значимых объектов нет", - говорится в сообщении.
Число подтопленных участков дорог сократилось с 10 до 6. Создано 15 оценочных комиссий, по результатам работы составлено 723 акта обследования.
Продолжает работать 2 пункта временного размещения, где находятся 12 человек, из них 3 детей. В свои дома из ПВР вернулись 8 человек.
Гидрологическая обстановка в Приморье. 16 августа 2019
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