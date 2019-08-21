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РИА Новости

Полиция проверяет информацию о стрельбе в центре Краснодара

01:58 21.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии у полицейской машины
Сотрудник Росгвардии у полицейской машины
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Сотрудник Росгвардии у полицейской машины. Архивное фото
КРАСНОДАР, 21 авг - РИА Новости. Полиция проверяет информацию о массовом конфликте со стрельбой в центре Краснодара, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД.
Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором зафиксирован конфликт в Краснодаре с участием около десятка человек. На записи слышны звуки выстрелов и комментарии автора видео о стрельбе.
В пресс-службе регионального главка МВД РИА Новости сообщили, что инцидент произошел в ночь на среду на улице Ставропольской.
"Сообщение в управление МВД по городу Краснодару поступило о конфликте, на место были направлены сотрудники полиции и других экстренных служб. В настоящее время материал зарегистрирован, проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и все участники конфликта. Данных о пострадавших нет", - сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, полиция также изучает видео из соцсетей.
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