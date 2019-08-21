Полиция проверяет информацию о стрельбе в центре Краснодара

"Сообщение в управление МВД по городу Краснодару поступило о конфликте, на место были направлены сотрудники полиции и других экстренных служб. В настоящее время материал зарегистрирован, проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и все участники конфликта. Данных о пострадавших нет", - сказал сотрудник пресс-службы.