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РИА Новости
Культура

Киану Ривз снимется в четвертой "Матрице"

01:56 21.08.2019 (обновлено: 03:54 21.08.2019)
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© Warner Bros. Pictures Co. (1999) Кадр из фильма "Матрица"
Кадр из фильма Матрица
© Warner Bros. Pictures Co. (1999)
Кадр из фильма "Матрица"
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Киностудия Warner Brothers Pictures анонсировала съемки четвертой части фильма "Матрица", главные роли в которой вновь сыграют Киану Ривз и Керри-Энн Мосс, сообщает издание Variety со ссылкой на председателя Warner Brothers Тоби Эммериха.
Ранее СМИ сообщали, что роль Нео в новом фильме сыграет афроамериканский актер Майкл Б. Джордан.
Режиссером и сценаристом четвертой "Матрицы" выступит Лана Вачовски. В написании сценария также участвовали Александр Хемон и Дэвид Митчелл.
"Мы очень рады вернуться в "Матрицу" с Ланой. Лана - настоящий провидец, исключительный и оригинальный кинорежиссер, и мы счастливы, что она выступит сценаристом, режиссером и продюсером новой части вселенной "Матрицы", - заявил Эммерих.
По данным источников, съемки фильма начнутся в начале 2020 года.
"Многие из идей о нашей реальности, которые Лили и я открыли 20 лет назад, имеют сегодня еще более важное значение. Я очень счастлива вернуть этих персонажей в свою жизнь и благодарна за еще один шанс поработать с моими прекрасными друзьями", - заявила Вачовски.
Предыдущие три фильма – "Мартица", "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция" - собрали в прокате более 1,6 миллиарда долларов по всему миру. Все три фильма были написаны и срежиссированы Ланой Вачовски и ее сестрой Лили, а главные роли исполнили Ривз и Мосс.
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КультураКиану РивзWarner Bros. PicturesЛана ВачовскиСША
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