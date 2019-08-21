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РИА Новости

Президенты США и Румынии выступили против "Северного потока – 2"

01:52 21.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© РИА Новости / Илья Питалев
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Строительство газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Президенты США и Румынии подтвердили свою оппозицию проекту "Северный поток – 2", заявили в Белом доме по итогам встречи двух лидеров.
Президент США Дональд Трамп принял президента Румынии Клауса Йоханниса в Белом доме.
"Соединенные Штаты и Румыния признают, что энергетическая безопасность является вопросом национальной безопасности. Мы подчеркиваем наше несогласие с "Северным потоком – 2" и другими проектами, которые ставят наших союзников и партнеров в зависимость от энергоносителей из России", - следует из распространенного заявления.
В Белом доме добавили, что "ресурсы природного газа в Румынии могут повысить благосостояние наших стран и укрепить энергетическую безопасность Европы". "Соединенные Штаты и Румыния рассмотрят вопрос о том, как наилучшим образом улучшить инвестиционный климат в области энергетики в Румынии таким образом, чтобы это было выгодно обеим странам", - говорится в сообщении.
Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется достроить в 2019 году. Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21РИА Новости
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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Северный поток-2Клаус ЙоханнисДональд ТрампРумынияРоссияСШАЭкономика
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