В США организатор "аферы века" с экопродуктами покончил с собой в тюрьме

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Организатор аферы с экологически чистыми продуктами, которую СМИ называли крупнейшей в истории США, покончил с собой в тюрьме, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заключение судмедэкспертизы.
Суд в штате Айова в пятницу, 16 августа, приговорил 60-летнего Рэнди Константа к 122 месяцам тюремного заключения. Согласно обвинительному заключению, фермер с 2010 по 2017 год продавал "экологически чистые" продукты, которые в действительности производились с использованием пестицидов.
По словам судмедэксперта, смерть осужденного в федеральной тюрьме наступила в результате "самопричиненной ситуации". Другие детали не раскрываются.
В понедельник генпрокурор США Уильям Барр сменил руководство Федерального бюро тюрем после смерти в заключении бизнесмена Джеффри Эпстина. Самоубийство миллиардера, обвиняемого в сексуальных преступлениях, вызвало широкий общественный резонанс в США.
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