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РИА Новости

Российские спутники займутся поиском озоновых дыр в атмосфере

01:12 21.08.2019
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CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС
CC0 / skeeze /
Вид Земли с МКС. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Российские космические аппараты "Ионосфера-М", первые из которых планируется запустить в 2021 году, займутся не только мониторингом космической погоды - основной научной задачей, но и составлением карты озонового слоя Земли, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец.
"Долго мы к этому шли, а сейчас программа предполагает создание четырех спутников, которые будут запускаться попарно в качестве попутной нагрузки. Первый запуск вместе с метеорологическим аппаратом "Метеор" планируется в конце 2021 года. Летные образцы бортовых ионозондов изготовлены", - рассказал Пулинец.
Для составления карты озоновых дыр на спутниках будет установлен специальный прибор – озонометр, который станет улавливать отраженный от поверхности планеты солнечный свет, получая полное содержание озона во всей толще атмосферы.
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"Не все ученые придерживаются идеи, что промышленное производство является основным фактором разрушения озонового слоя. Длительные наблюдения показали, что озоновые дыры появляются и исчезают, они могут появляться в различных местах, не только над полярными областями. Как показал почетный научный сотрудник МГУ, доктор геолого-минералогических наук Владимир Сывороткин, уровень озона каким-то образом связан с климатом и погодой. Области с повышенным содержанием озона страдают от морозов, а пониженная концентрация ведет к повышению температуры", - рассказал ученый.
Новые данные со спутников, по его словам, смогут помочь разобраться в ситуации.
Программа "Ионозонд-2025", которая включает запуск четырех спутников "Ионосфера-М" и одного "Зонда-М", стала развитием советских спутниковых программ по изучению ионосферы (слой атмосферы на высотах от 60 до 2 тысяч км). В нашей стране в последние десятилетия по экономическим причинам новые спутники с зондирующей ионосферу аппаратурой не запускались, наблюдения стали проводиться только с наземных станций ионосферного зондирования. В то же время США развернули свою спутниковую сеть Defense Meteorological Satellite Program, накопив большой объем информации за длительный период. Сейчас на замену этой программе разрабатывается новый проект National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System. Россия планировала развернуть свою сеть из спутников "Ионосфера" и "Зонда" в 2015 году, но необходимого финансирования тогда не нашлось. Средства на проект предусмотрели в новой Федеральной космической программе на 2016-2025 годы.
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В мае гендиректор предприятия, разрабатывающего и изготавливающего спутники - корпорации "ВНИИЭМ" Алексей Макриденко рассказал, что российские инженеры собираются на два года быстрее запланированного создать и отправить на орбиту первые два космических аппарата проекта "Ионозонд". По его словам, запуск возможен в 2021 году.
Спутники "Ионосфера-М" будут измерять динамику ионосферы Земли, отраженное от нашей планеты ультрафиолетовое излучение, магнитные и электрические поля вблизи Земли, а также потоки протонов и электронов на высоте порядка 800 км. "Зонд-М" будет предназначен для картирования Солнца, измерения параметров рентгеновского и ультрафиолетового излучения, измерения ионного состава верхней атмосферы, измерения магнитного поля. Согласно ранее опубликованному госконтракту, первые две "Ионосферы" планировалось запустить совместно в 2023 году, а в 2024 году – аппараты номер 3 и номер 4. Запуск "Зонда" планируется после 2025 года.
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