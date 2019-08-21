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РИА Новости

США на переговорах в Дохе попытаются решить оставшиеся вопросы с Талибаном

01:11 21.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДоха
Доха
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Доха. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. США в ходе переговоров в Дохе попытаются решить оставшиеся вопросы с "Талибаном", заявил специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад.
"Первая остановка в Дохе, где мы попытаемся решить оставшиеся вопросы. Мы к этому готовы. Посмотрим, готов ли к этому также Талибан", - написал Халилзад у себя в Twitter.
Халилзад отправляется во вторник в столицу Катара Доху для проведения нового раунда переговоров с представителями афганского радикального движения "Талибан". После этого спецпредставитель посетит Кабул, где проведет консультации с руководством афганского правительства по вопросам мирного процесса и будет вести "всестороннюю подготовку к внутриафганским переговорам".
США в течение последних месяцев ведут переговоры с афганским радикальным движением "Талибан" об урегулировании в Афганистане. Ранее Халилзад заявил, что проект соглашения США с движением "Талибан" направлен на установление мира в Афганистане, а не на вывод войск, который будет зависеть от ситуации в стране. До этого участники переговоров заявляли, что обсуждают несколько ключевых моментов, в частности сроки вывода американских войск из страны, запрет на использование территории Афганистана для нападения на другие страны, всеобщее прекращение огня и межафганский диалог.
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