США на переговорах в Дохе попытаются решить оставшиеся вопросы с Талибаном

ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. США в ходе переговоров в Дохе попытаются решить оставшиеся вопросы с "Талибаном", заявил специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

"Первая остановка в Дохе, где мы попытаемся решить оставшиеся вопросы. Мы к этому готовы. Посмотрим, готов ли к этому также Талибан", - написал Халилзад у себя в Twitter.

Халилзад отправляется во вторник в столицу Катара Доху для проведения нового раунда переговоров с представителями афганского радикального движения "Талибан". После этого спецпредставитель посетит Кабул, где проведет консультации с руководством афганского правительства по вопросам мирного процесса и будет вести "всестороннюю подготовку к внутриафганским переговорам".