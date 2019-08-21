Умерла актриса Александра Назарова

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80-м году жизни. Соответствующую информацию распространили представители театра имени Ермоловой, в котором она служила.

"Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства", — рассказали в театре.

Дата, время и место прощания пока не известны.

“Она и на трубках лежала, и в кому впадала”

Заместитель художественного руководителя Театра имени Ермоловой Галина Боголюбова назвала причину смерти народной артистки России Александры Назаровой.

По ее словам, актриса проходила лечение в больнице с июля из-за проблем с легкими. "Она и на трубках лежала, и в кому впадала", – рассказала Боголюбова телеканалу РЕН ТВ. Она не уточнила, какой диагноз врачи поставили Назаровой.

Ранее завлит театра Наталья Исаева сообщила РБК , что Александра Назарова лежала в реанимации.

Соболезнования коллег

Народная артистка РСФСР Лариса Малеванная прокомментировала смерть актрисы Александры Назаровой.

По ее словам, от актерской игры Назаровой всегда шел свет и тепло, в том числе и "на пленке", сообщает РЕН ТВ

Актер Борис Смолкин рассказал РИА Новости, что переживает за внучку Анны Назаровой, которую артистка воспитывала в одиночку.

"Трагическое известие... Мы снимались вместе в сериале "Моя прекрасная няня", но после общались не очень плотно, к сожалению. Я не знал, что она болела все лето... Замечательная артистка и светлый человек с добрым отношением к жизни и к людям, несмотря на все тяготы. А жизнь у нее была нелегкая", - сказал Смолкин.

"Я с ужасом думаю о том, с кем осталась ее внучка, она же ее воспитывала одна", - добавил он.

Не остался безучастным режиссер и продюсер Александр Митта. "Очень хорошая актриса и очень хороший человек. Добрый, отзывчивый, всегда готовый прийти на помощь", — заявил он.

Биография Назаровой

Александра Назарова родилась в актерской семье 17 июля 1940 года в Ленинграде. Девочка хотела стать балериной, но в шесть лет впервые вышла на сцену в постановке "Нора" по Генрику Ибсену. Александра твердо решила стать актрисой и закончила Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского. Почти 40 лет она отдала театру имени Ермоловой.

Она снялась в более чем 80 фильмах и множестве сериалов, в 2001 году Захарова получила звание народной артистки России.

Она известна российскому зрителю по ролям в фильмах "Экипаж", "Принцесса на бобах", "А если это любовь?", сериалах "Моя прекрасная няня" и "Бригада". В 2001 году ей присвоили звание народной артистки России.