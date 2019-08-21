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РИА Новости

У президента Уругвая выявили злокачественное образование в легком

00:38 21.08.2019
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© AFP 2019 / WENDERSON ARAUJOПрезидент Уругвая Табаре Васкес. Архивное фото
Президент Уругвая Табаре Васкес. Архивное фото
© AFP 2019 / WENDERSON ARAUJO
МОНТЕВИДЕО, 21 авг - РИА Новости. Злокачественное образование в лёгком выявлено у президента Уругвая Табаре Васкеса, сообщил он сам журналистам.
"Я информирую народ, что во время томографического исследования было подтверждено наличие злокачественного образования в правом легком", - сообщил Васкес, который сам по образованию является онкологом.
Президент, которому 79 лет, добавил, что останется на один или два дня в больнице для проведения дополнительных исследований.
Васкес отметил, что чувствует себя хорошо.
Во время своего первого срока (2005-2010 годы) Васкес развернул большую антитабачную кампанию, страна даже судилась с одним из крупнейших производителей сигарет Philip Morris. Согласно статистическим данным, с 2005 года курить в Уругвае бросили 294 тысячи человек.
В Уругвае 27 октября пройдут президентские выборы.
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