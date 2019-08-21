"Ъ": СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Следственный комитет России подтвердил факты сексуальных домогательств со стороны бизнесмена Михаила Хачатуряна в отношении своих дочерей, которых обвиняют в его убийстве, но отказал в возбуждении уголовного дела по этому факту в связи со смертью предпринимателя. Об этом пишет "Коммерсантъ".
По данным издания, следователи вручили адвокатам сестер Хачатурян постановление об отказе в возбуждении против него уголовного дела за истязание девушек и сексуальные домогательства в связи с его смертью.
При этом, как пишет "Коммерсантъ", СК счел установленными сразу несколько фактов сексуальных домогательств со стороны Михаила Хачатуряна к своим дочерям, которые происходили еще в 2014 году. Отказ в возбуждении дела вынесен по нереабилитирующим бизнесмена основаниям, отмечает издание.
Информацию о вынесении постановления подтвердил "Коммерсанту" адвокат 19-летней Ангелины Хачатурян Алексей Паршин. По его словам, таким образом следствие подтвердило факты, изложенные в показаниях и заявлениях обвиняемых, что свидетельствует о том, что здоровье и жизнь сестер долгое время находились под угрозой.
Расследование уголовного дела об убийстве Хачатуряна завершено, сообщил также Паршин. "После завершения изучения материалов предварительного следствия мы намерены подать ходатайство о прекращении уголовного преследования девочек, а если в удовлетворении следователь откажет, сразу же подадим жалобы на его действия в соответствующие инстанции", - добавил он, отметив, что, пойдя на преступление, девушки защищали свои жизни.
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, но затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий". В июне 2019 года следствие предъявило сестрам самую тяжкую из возможных квалификаций - обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Девушкам грозит от восьми до 20 лет колонии.
Адвокаты сообщали, что следствие оставило квалификацию без изменения, хотя было установлено, что сестры жили "в условиях многолетней психотравмирующей ситуации". По мнению защиты, Хачатурян несколько лет систематически избивал дочерей и "применял сексуальное насилие". Защита настаивает, что девушки действовали в рамках необходимой обороны.