"Ъ": СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям

Сестры Хачатурян Ангелина и Крестина, обвиняемые в убийстве своего отца, в Басманном суде перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения. 26 июня 2019

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Следственный комитет России подтвердил факты сексуальных домогательств со стороны бизнесмена Михаила Хачатуряна в отношении своих дочерей, которых обвиняют в его убийстве, но отказал в возбуждении уголовного дела по этому факту в связи со смертью предпринимателя. Об этом пишет Следственный комитет России подтвердил факты сексуальных домогательств со стороны бизнесмена Михаила Хачатуряна в отношении своих дочерей, которых обвиняют в его убийстве, но отказал в возбуждении уголовного дела по этому факту в связи со смертью предпринимателя. Об этом пишет "Коммерсантъ"

По данным издания, следователи вручили адвокатам сестер Хачатурян постановление об отказе в возбуждении против него уголовного дела за истязание девушек и сексуальные домогательства в связи с его смертью.

При этом, как пишет "Коммерсантъ", СК счел установленными сразу несколько фактов сексуальных домогательств со стороны Михаила Хачатуряна к своим дочерям, которые происходили еще в 2014 году. Отказ в возбуждении дела вынесен по нереабилитирующим бизнесмена основаниям, отмечает издание.

Информацию о вынесении постановления подтвердил "Коммерсанту" адвокат 19-летней Ангелины Хачатурян Алексей Паршин. По его словам, таким образом следствие подтвердило факты, изложенные в показаниях и заявлениях обвиняемых, что свидетельствует о том, что здоровье и жизнь сестер долгое время находились под угрозой.

Расследование уголовного дела об убийстве Хачатуряна завершено, сообщил также Паршин. "После завершения изучения материалов предварительного следствия мы намерены подать ходатайство о прекращении уголовного преследования девочек, а если в удовлетворении следователь откажет, сразу же подадим жалобы на его действия в соответствующие инстанции", - добавил он, отметив, что, пойдя на преступление, девушки защищали свои жизни.

Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, но затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий". В июне 2019 года следствие предъявило сестрам самую тяжкую из возможных квалификаций - обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Девушкам грозит от восьми до 20 лет колонии.