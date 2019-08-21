В Саудовской Аравии появятся академии искусств

Сначала в королевстве откроется академия, которая будет специализироваться на культурном наследии Саудовской Аравии, ее традиционном искусстве. Заявки на поступление в академию будут приниматься с осени 2020 года. Всего она сможет принять около тысячи студентов. Одновременно с этой академией откроется ещё одна - со специализацией "Музыка". Она примет также около тысячи студентов с 2021 года.