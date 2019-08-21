В Саудовской Аравии появятся академии искусств

ДУБАЙ, 21 авг - РИА Новости. Министерство культуры Саудовской Аравии объявило о скором создании художественных академий в королевстве, сообщает издание Saudi Gazette.
Согласно заявлению, этот шаг станет возможностью получить академические степени в сфере искусства, не выезжая из страны.
Сначала в королевстве откроется академия, которая будет специализироваться на культурном наследии Саудовской Аравии, ее традиционном искусстве. Заявки на поступление в академию будут приниматься с осени 2020 года. Всего она сможет принять около тысячи студентов. Одновременно с этой академией откроется ещё одна - со специализацией "Музыка". Она примет также около тысячи студентов с 2021 года.
В дальнейшем планируется увеличить число подобных учебных заведений.
Открытие академий является частью стратегического плана развития королевства - Vision 2030.
В минувшем году в стране впервые за 40 лет открылись кинотеатры, ожидается, что в скором времени в Саудовской Аравии появится и свой театр. Изменяется и социальный статус женщин. Помимо вождения автомобиля им разрешили посещать спортивные мероприятия и служить в армии.