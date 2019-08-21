Астронавты выйдут в открытый космос для установки стыковочного адаптера

ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА Новости. Астронавты НАСА Ник Хейг и Эндрю Морган в среду выйдут на внешнюю поверхность Международной космической станции (МКС) для установки стыковочного адаптера, сообщило НАСА.

"Новый стыковочный порт для коммерческих кораблей готов для установки на Международной космической станции в ходе выхода в открытый космос в среду", - сообщило американское космическое ведомство во вторник.

Согласно планам НАСА, Хейг и Морган переведут скафандры в режим автономного питания в 15:20 мск, после чего покинут станцию. Выход в открытый космос будет продолжаться около 6,5 часов.

Ранее в понедельник механический манипулятор станции Canadarm2 установил прибывший на МКС на грузовом корабле Dragon адаптер IDA-3 на внешней стороне американского модуля Гармония. Астронавтам предстоят работы по установке адаптера, к которому в будущем будут стыковаться корабли Crew Dragon и Starliner.