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РИА Новости

Астронавты выйдут в открытый космос для установки стыковочного адаптера

00:28 21.08.2019
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© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА Новости. Астронавты НАСА Ник Хейг и Эндрю Морган в среду выйдут на внешнюю поверхность Международной космической станции (МКС) для установки стыковочного адаптера, сообщило НАСА.
"Новый стыковочный порт для коммерческих кораблей готов для установки на Международной космической станции в ходе выхода в открытый космос в среду", - сообщило американское космическое ведомство во вторник.
Согласно планам НАСА, Хейг и Морган переведут скафандры в режим автономного питания в 15:20 мск, после чего покинут станцию. Выход в открытый космос будет продолжаться около 6,5 часов.
Ранее в понедельник механический манипулятор станции Canadarm2 установил прибывший на МКС на грузовом корабле Dragon адаптер IDA-3 на внешней стороне американского модуля Гармония. Астронавтам предстоят работы по установке адаптера, к которому в будущем будут стыковаться корабли Crew Dragon и Starliner.
Как сообщило НАСА ранее, для Ника Хейга это будет третий выход в открытый космос, для Эндрю Моргана – первый.
Агентство национальной безопасности США
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Ник ХейгКосмосМеждународная космическая станцияНАСАСШАРИА Наука
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