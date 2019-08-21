США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Пекина

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Госдепартамент США согласовал возможность продажи Тайваню истребителей F-16 на 8 миллиардов долларов, сообщил Пентагон.
Пекин в июле после сообщений о возможности этой сделки предостерег США от вмешательства в дела Тайваня и потребовал прекратить любые официальные и военные контакты Вашингтона и Тайбэя.
"Госдепартамент вынес TECRO (Тайбейскому экономическому и культурному представительству) определение, разрешающее возможную продажу военного снаряжения иностранным государствам, на самолеты 66 F-16C/D Block 70 и соответствующее оборудование и обеспечение оценочной стоимостью 8 миллиардов долларов", - говорится в сообщении.
Агентство также уведомило конгресс о возможной продаже.
МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях США и Китая. Пекин ревностно относится к отношениям других стран с Тайванем, который считает своей территорией. Китайские власти неоднократно выражали протест США из-за поставок острову оружия.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.