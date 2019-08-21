Депутат Рады посоветовал Зеленскому не бояться разговора с Путиным

"Я задаю вопрос: "А может, попробовать?" Может, ему действительно попробовать не бояться говорить с Путиным тет-а-тет? И если они о чем-то договорятся, то уже тогда собирать "нормандский формат", а не наоборот. В конце концов, вспомните, как Зеленский говорил, что он готов и с чертом говорить ради мира на Украине", - сказал в эфире телеканала NewsOne.