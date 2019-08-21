Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T00:17Z
https://ria.ru/20190821/1557723375.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155692/92/1556929214_0:219:3102:1964_1036x0_80_0_0_eb1ecbcd5b44cf1274b9758316998534.jpg
РИА Новости

Депутат Рады посоветовал Зеленскому не бояться разговора с Путиным

00:17 21.08.2019
968
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит "попробовать не бояться" разговора с глазу на глаз с российским лидером Владимиром Путиным.

"Я задаю вопрос: "А может, попробовать?" Может, ему действительно попробовать не бояться говорить с Путиным тет-а-тет? И если они о чем-то договорятся, то уже тогда собирать "нормандский формат", а не наоборот. В конце концов, вспомните, как Зеленский говорил, что он готов и с чертом говорить ради мира на Украине", - сказал в эфире телеканала NewsOne.

Он считает, что для начала необходимо провести встречу между украинским президентом и представителями неподконтрольных Киеву территорий, и только после этого назначать встречу в "нормандском формате".
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 14:04РИА Новости
В Кремле заявили, что наметок по встрече Путина и Зеленского пока нет
5172212
Обсудить 4
Ситуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Видео с кортежем Владимира Зеленского
Это вам не велосипед. Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
РИА
Новости
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Украинские политики обиделись на Макрона из-за поста на русском языке
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал слова Трампа о возвращении России в G8
Лента
новостей
Истребители ВВС США F-16
США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Пекина
Президент США Дональд Трамп
Трамп поддерживает возвращение России в G8
Президент Франции Эммануэль Макрон принимает президента США Дональда Трампа
Трамп и Макрон договорились пригласить Россию на G7, сообщила журналистка
Пешеходно-велосипедный мост в Киеве
"Скоро грибок заведется": украинцы высмеяли "мост Кличко" из-за мух
Линии электропередач в Киеве
Электрический шок: Украина оказалась на пороге блэкаута
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Китай поддержал российскую концепцию безопасности в Персидском заливе
Певица Ольга Бузова
Украинская певица обвинила Бузову в плагиате
И.о. главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник
Зеленский не готов к диалогу с республиками Донбасса, считает глава ЛНР
Президент США Дональд Трамп
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Совет Безопасности ООН
Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за ракетных планов США
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Трамп рассказал о переговорах с представителями Венесуэлы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:40Судно Open Arms с мигрантами причалило к Лампедузе
08:39В Приморье с кондитера взыскали ущерб за свадебный торт с сальмонеллой
08:37В Пекине зарегистрировали случай заражения человека птичьим гриппом H5N6
08:35Иркутский губернатор призвал изучить запись с оскорблениями жителей Тулуна
08:33В Красном море на борту иранского танкера произошла техническая неполадка
08:30Пенс установил новый дедлайн для представления планов миссий на Луну и Марс
08:19СМИ: в российский мессенджер "Серафим" могут внедрить систему платежей
08:14Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 пригласили на отдых в Крым
08:12Воздух в Москве в среду прогреется до 24-28 градусов
08:10На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла на 2,5 километра
08:04Источник: сотрудников Ростеха в 2021 году начнут переселять в "Ростех-сити"
07:56При тушении пожара в деревне под Красноярском нашли тела трех человек
07:52В индийской части Кашмира полицейский погиб в перестрелке с боевиками
07:43Facebook позволит пользователям контролировать данные о них с других сайтов
07:35В восточной Индонезии продолжаются массовые протесты
07:32В Госдуме предложили ввести "первосентябрьский капитал"
07:30Ущерб от атак хакерской группы Silence приблизился к 300 миллионам рублей
06:59Число жертв ДТП на трассе в Якутии выросло до шести человек
06:51В Приморье восстановили проезд ко всем отрезанным паводком селам
06:48Количество лесных пожаров в Якутии за сутки сократилось на 34 очага
Лента новостейМолния