Самая красивая девушка в мире показала, как отдыхает на Карибах

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Французская модель и актриса Тилан Блондо разместила в Инстаграме фотографии с отдыха на острове Сен-Бартелеми, который находится в Карибском море.

"Прекрасный вид", - написала 18-летняя красавица.

Тилан Блондо стала знаменитой в возрасте шести лет, когда развлекательный сайт TC Candler назвал ее "самой красивой девочкой в мире" после ее дебюта на подиуме.

Сейчас она стала лицом крупной косметической компании и продолжает участвовать в модных показах вместе Кайер Гербер, Джиджи Хадид и другими звездами подиумов.