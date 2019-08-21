Самая красивая девушка в мире показала, как отдыхает на Карибах

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Французская модель и актриса Тилан Блондо разместила в Инстаграме фотографии с отдыха на острове Сен-Бартелеми, который находится в Карибском море.
"Прекрасный вид", - написала 18-летняя красавица.
Тилан Блондо стала знаменитой в возрасте шести лет, когда развлекательный сайт TC Candler назвал ее "самой красивой девочкой в мире" после ее дебюта на подиуме.
Сейчас она стала лицом крупной косметической компании и продолжает участвовать в модных показах вместе Кайер Гербер, Джиджи Хадид и другими звездами подиумов.
"Раньше я была очень стеснительной, но благодаря маме и людям, которых я встретила, мне удалось измениться", - рассказывала модель.
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