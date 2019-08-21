В Ростуризме рассказали, сколько денег россияне тратят в поездках по стране

Глава Ростуризма отметила большие успехи в части развития внутреннего туризма. "Число отдыхающих в стране с каждым годом растет. Если даже сравнивать цифры 2017 и 2018 годов, то число внутренних туристов увеличилось практически на 10%. И цифра по прошлому году составила более 36 миллионов человек. А потратили туристы 43 миллиарда долларов", - сказала она.

"И я думаю, что эта тенденция сохранится. Потенциал развития внутреннего туризма огромен. Если, скажем, взять Японию, которая является одним из лидеров туристического рынка по темпам роста, то по этой стране ежегодно граждане совершают порядка 400 миллионов поездок, и тратят больше 200 миллиардов долларов. Мы совершенно четко понимаем, что нам есть куда расти и мы будем работать над тем, чтобы дать возможность нашим гражданам еще больше путешествовать по стране. А самое главное, с еще большим комфортом", - сказала руководитель Ростуризма.