"Не моя война". Почему украинцы не смотрят пропагандистских "Киборгов"

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Антон Лисицын. Киев выделил деньги на съемки комедии об "антитеррористической операции" в Донбассе. Украинское государство не раз финансировало создание драматическо-патриотических лент. Все они проваливались в прокате. Самой успешной в истории "незалежного" кинематографа оказался фильм нынешнего президента Владимира Зеленского. Почему украинский зритель не желает смотреть идеологически правильное кино, разбиралось РИА Новости.

Терапия для украинского общества

В отчете Украинского культурного фонда, созданного правительством, сообщается, что на завершение съемок кинокомедии "Котик с пылающими глазами" выделен грант в размере 8,9 миллиона гривен. Назначение киноленты характеризуется как "художественная терапия для украинского общества".

"Котик" должен "в комедийной форме позволить украинцам избавиться от травм войны, приобрести новые измерения героики".

"Комедию" о войне в Донбассе профинансирует и Госкино Украины — "Котик" прошел конкурсный отбор. В заявке говорится, что это "история про войну на востоке Украины, где драматические события поданы с помощью позитива и юмора, который бойцы сохраняют несмотря на ужасы войны".

Это не первый фильм об "антитеррористической операции", снятый на государственные средства. В 2017-м в прокат вышли "Киборги" — драма о боях за Донецкий аэропорт. В кадре украинские военнослужащие разговаривают на русском, есть сцена допроса пленного россиянина, которого послали воевать в Донбасс (Киев настаивает на причастности Москвы к гражданской войне на юго-западе). Герои на передовой ведут диалоги по самой насущной идеологической повестке — об украинском языке. Протагонист — национально и идеологически выверенная фигура — бывший учитель истории из-подо Львова Серпень. Носитель идей украинского национализма между боями прививает соратникам правильные ценности — любовь к родине. Роль капеллана в "Киборгах" сыграл министр культуры Евгений Нищук. Саундтрек — песня Святослава Вакарчука "Не моя война".

© Идас Филм (2017) Кадр из фильма "Киборги" © Идас Филм (2017) Кадр из фильма "Киборги"

Фильм провалился в прокате: при затратах примерно в 48 миллионов гривен (127 миллионов рублей) он собрал около 23 миллионов гривен (60 миллионов рублей).

О войне в Донбассе рассказывал и военный детектив — "Позывной Бандерас". Бюджет составил 39 миллионов гривен (100 миллионов рублей), касса — менее двух миллионов гривен (5,3 миллиона рублей). Трагикомедия "Донбасс" снималась силами кинематографистов пяти стран при финансовой поддержке Киева. В жанре псевдодокументалистики она якобы описывала жизнь людей в самопровозглашенных республиках. Продюсер картины задумывал картину как фестивальное кино, Украина даже выдвигала "Донбасс" на "Оскар", но лента не попала в шорт-лист. Сборы составили два миллиона гривен при 72-миллионных затратах.

© Tri-ya-da Production (2018) Кадр из фильма "Позывной Бандерас" © Tri-ya-da Production (2018) Кадр из фильма "Позывной Бандерас"

Точно так же провалился в прокате и юбилейный фильм "Круты", посвященный бою под Киевом, произошедшем во времена гражданской войны в России в 1918-м. Достоверное описание той стычки отсутствует, но в официальной украинской историографии она числится как одно из самых знаковых событий прошлого. Не отбил кассу и "Тайный дневник Симона Петлюры", в котором рассказывалось о борьбе за создание "незалежной Украины" в 1917-1921 годах.

Самый кассовый фильм

Однако успешным оказался фильм нынешнего украинского президента Владимира Зеленского. Комедия "Я, ты, он, она", которую будущий президент снимал как режиссер, была не о буднях украинских военнослужащих, а об обычных семейных неурядицах. Произведение студии "Квартал 95" собрало 70,5 миллиона гривен (185 миллионов рублей) при вдвое меньших затратах, вышло в зарубежный прокат — хотя бы и в Казахстане с Прибалтикой. Лента получилась самой кассовой за всю историю независимого украинского кинематографа. И 49 процентов расходов на производство покрыло государство. Правда, Зеленскому пришлось объяснять, почему фильм снимался не на государственном, а на русском языке.

Уже во время предвыборной гонки зимой 2019-го Госкино констатировало, что Зеленский — тогда еще кандидат в президенты — взял невероятную высоту в национальном искусстве. "Фильм в кинотеатрах страны посмотрели почти 800 тысяч зрителей, — сообщало Агентство по делам кинематографии. — Абсолютный рекорд среди украинских фильмов, снятых за все годы независимости. Это доказывает мощный потенциал украинского кино и его способность конкурировать с голливудскими блокбастерами на собственном рынке". Правда, с той поры Зеленский уже не занимается кинорежиссурой.

© Квартал-95 (2018) Кадр из фильма "Я, ты, он, она" © Квартал-95 (2018) Кадр из фильма "Я, ты, он, она"

Киевский композитор Владимир Быстряков в советское время сотрудничал с известными всей стране артистами эстрады, написал музыку к 20 художественным и 36 мультфильмам. Скромные успехи украинского кино объясняет тем, что "культура нежизнеспособна, если от нее отсечен целый сегмент". "А культура в Украине сейчас лишена связей с русскоязычной культурой, — продолжает он. — Потом, если в нацистской Германии была хотя бы документалистка Лени Рифеншталь, то в Украине и этого не наблюдается. Это, скорее, времена культурной революции Мао. Новые люди, пришедшие во власть в 2019-м, пока ничего не меняют — такие старые песни о старом. И разочарование, и усталость накапливаются".

"Если брать массу украинского общества, то тему войны в Донбассе, ведения там наступательных действий поддерживает довольно узкий слой, — говорит политический эмигрант с Украины, бывший депутат Одесского городского совета Александр Васильев. — Но именно этот слой имеет доступ к медиа и ресурсам, поэтому государство транслирует именно такую повестку. Откровенно говоря, патриотическое, идеологически выверенное кино не очень успешно и в России, хотя люди в основном испытывают положительные чувства по поводу событий в новейшей истории, роли государства".