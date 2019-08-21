Джазовый трубач Ренди Брекер выступит с единственным концертом в Москве

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Легендарный джазовый трубач, композитор, пятикратный обладатель премии "Грэмми" Ренди Брекер выступит в Москве с единственным концертом.

Брекер играет в разных стилях: джаз, рок и R&B. Музыкант выступал и записывался с Билли Кобэмом, Брюсом Спрингстином, Лу Ридом, Жако Пасториусом, Фрэнком Заппой, Хорасом Сильвером и другими.

Он играл в составе джаз-рок группы Blood, Sweat And Tears в конце 60-х годов. А в 1969 вместе со своим братом, саксофонистом Майклом Брекером организовал коллектив Dreams, который потом стал джаз-рок группой Brecker Brothers.