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РИА Новости
Культура

Джазовый трубач Ренди Брекер выступит с единственным концертом в Москве

05:18 21.08.2019
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© Фото : предоставлено джаз-клубом "Эссе"Музыкант Ренди Брекер
Музыкант Ренди Брекер
© Фото : предоставлено джаз-клубом "Эссе"
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Легендарный джазовый трубач, композитор, пятикратный обладатель премии "Грэмми" Ренди Брекер выступит в Москве с единственным концертом.
Брекер играет в разных стилях: джаз, рок и R&B. Музыкант выступал и записывался с Билли Кобэмом, Брюсом Спрингстином, Лу Ридом, Жако Пасториусом, Фрэнком Заппой, Хорасом Сильвером и другими.
Он играл в составе джаз-рок группы Blood, Sweat And Tears в конце 60-х годов. А в 1969 вместе со своим братом, саксофонистом Майклом Брекером организовал коллектив Dreams, который потом стал джаз-рок группой Brecker Brothers.
Компанию маэстро на сцене составит саксофонист и композитор Сергей Головня и его оркестр SG BIG BAND.
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