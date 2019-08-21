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РИА Новости
Туризм

В Европарламенте требуют запретить трофейную охоту на редких животных

23:58 21.08.2019
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© Depositphotos / Anna_OmЖирафы в Национальном заповедник Самбуру, Кения
Жирафы в Национальном заповедник Самбуру, Кения
© Depositphotos / Anna_Om
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Европейские политики и защитники природы требуют запретить трофейную охоту на исчезающие виды животных, например, на слонов, носорогов и жирафов, сообщает Daily Mail.
В открытом письме, обнародованном в Женеве в рамках Всемирной конференции по сохранению редких видов животных, инициаторы обращения призвали внести изменения в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры (CITES), находящимися под угрозой исчезновения.
Коммерческая торговля более чем 1 000 исчезающими видами животных и растений запрещена CITES. Однако охота на животных для трофеев была освобождена от запрета, поскольку эта деятельность считается "некоммерческой".
Более пятидесяти депутатов Европарламента и групп защитников дикой природы обратились в CITES с ходатайством о введении более широких ограничений. Они призвали запретить трофейную охоту на слонов, жирафов и носорогов. В списке популярных у трофейных охотников животных также находятся гепарды, крокодилы, серые попугаи и шимпанзе.
Охота на диких животных разрешена туристам во многих африканских странах. Эта практика постоянно подвергается критике со стороны защитников природы. Однако правительства стран, где это разрешено, утверждают, что полученные доходы будут инвестироваться в проекты по защите животных.
В отчете CITES отмечается, что США - крупнейший импортер таких трофеев, за десять лет там выдали около 200 тысяч разрешений на их ввоз. Эта цифра в девять раз выше, чем у второго по величине импортера - Китая.
В докладе также подчеркивается рост интереса к трофейной охоте среди граждан Австрии, Бельгии, Канады и России.
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Конвенция CITES была заключена в 1973 году. Она регулирует международную торговлю дикими животными и растениями.
В настоящее время в список входят около пяти тысяч животных и 29 тысяч видов растений. На конференциях государств-членов Конвенции должны уточняться списки видов, к которым применяются торговые ограничения.
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