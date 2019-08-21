Гарри Стайлс появится на сентябрьской обложке Rolling Stone

Фанаты надеются, что в интервью Гарри объяснит, почему он отказался от роли принца Эрика в экранизации диснеевской "Русалочки". Скорее всего, в нем будут обсуждаться и его музыкальные планы после выхода дебютного альбома в 2017 года.