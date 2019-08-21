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РИА Новости
Культура

Гарри Стайлс появится на сентябрьской обложке Rolling Stone

02:13 21.08.2019
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© AP Photo / Invision/Evan AgostiniБританский певец и актер Гарри Стайлс
Британский певец и актер Гарри Стайлс
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Гарри Стайлс станет звездой следующего номера журнала Rolling Stone, сообщает Independent. Фотографию обложки выложил в своем твиттере журналист Джаретт Визельман.
Фанаты надеются, что в интервью Гарри объяснит, почему он отказался от роли принца Эрика в экранизации диснеевской "Русалочки". Скорее всего, в нем будут обсуждаться и его музыкальные планы после выхода дебютного альбома в 2017 года.
Ранее бывший музыкант One Direction, который теперь выступает сольно, пробовался на роль Элвиса Пресли в байопике База Лурмана, но в результате роль досталась Остину Батлеру.
Стайлс получил признание как актер после роли в военной драме "Дюнкерк" Криса Нолана.
Диснеевский принц Эрик/ Актер Гарри Стайлс
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