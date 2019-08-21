Гарри Стайлс появится на сентябрьской обложке Rolling Stone

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Гарри Стайлс станет звездой следующего номера журнала Rolling Stone, сообщает Independent. Фотографию обложки выложил в своем твиттере журналист Джаретт Визельман.
Harry Styles on the Sept cover of Rolling Stone pic.twitter.com/QTJqeSrUBH— Jarett Wieselman (@JarettSays) 19 августа 2019 г.
Фанаты надеются, что в интервью Гарри объяснит, почему он отказался от роли принца Эрика в экранизации диснеевской "Русалочки". Скорее всего, в нем будут обсуждаться и его музыкальные планы после выхода дебютного альбома в 2017 года.
Ранее бывший музыкант One Direction, который теперь выступает сольно, пробовался на роль Элвиса Пресли в байопике База Лурмана, но в результате роль досталась Остину Батлеру.
Стайлс получил признание как актер после роли в военной драме "Дюнкерк" Криса Нолана.
14 августа, 12:28КультураГарри Стайлс отказался от роли принца в ремейке "Русалочки"