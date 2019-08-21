Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T14:10Z
https://ria.ru/20190821/1557673163.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/107022/95/1070229581_0:235:2500:1641_1036x0_80_0_0_c657cd1fbe4b4eea5b0c2cbcd629edd6.jpg
РИА Новости

Гибридное будущее: зачем ученым соединять несоединимое

09:00 21.08.2019 (обновлено: 14:10 21.08.2019)
1247
© Young Duck Kim/Columbia EngineeringТак художник представил себе нить из графена на поверхности кремниевых стоек
Так художник представил себе нить из графена на поверхности кремниевых стоек
© Young Duck Kim/Columbia Engineering
Гибридные материалы – тренд современной науки, они находятся на пике популярности не первый год. Несмотря на то, что "умные" материалы не внедрены в производство, ученые уже сейчас нашли массу вариантов их применения. Как изменится жизнь человечества в связи с развитием "умных" поверхностей – в материале РИА Новости.
Соединяй и властвуй
Гибридные материалы сочетают в себе несколько свойств различной природы: например, соединение неорганических и органических материалов.
Впервые о гибридных материалах заговорили в начале 2000-х, особую популярность они получили в 2010 году: ученые из разных стран мира начали изучать эту тему, научные статьи регулярно попадают в топ по цитированию и просмотрам. Однако массово "умные" материалы планируется начать применять только через 10 лет.
Так художник представил себе взаимодействия электронов внутри сверхпроводящего графена
13 мая, 09:00РИА Новости
"От графена до максена": ученые создают новые двумерные материалы
Гибридные материалы – это продукт сотрудничества ученых из разных областей: химиков, физиков, материаловедов. Все потому, что в одной организации обычно нет всего, что нужно для получения и изучения этих материалов.
"Необходимо аналитическое оборудование высокого класса и стоимости, обслуживаемое квалифицированными операторами. Сами исследователи должны обладать широтой научных взглядов и знаний в разных областях науки, чтобы видеть проблематику в целом: знать химию, базовые вещи в физике, в медицине, молекулярной биологии", – рассказал доцент Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Томского политехнического университета (ТПУ) Павел Постников.
В России исследованием гибридных материалов занимаются многие вузы, в том числе и Томский политехнический университет (ТПУ). Томские ученые сотрудничают с иностранными коллегам из Чехии, Франции, США, Великобритании, Испании и Германии, некоторые из них участвуют в научном процессе ТПУ, занимаются подготовкой магистрантов и аспирантов.
Девушка выбирает правильное питание
9 июля, 09:00РИА Новости
"Гиперчувство": ученые придумали сенсоры, распознающие вредную пищу
Что можно сделать из гибридных материалов
В исследовательской школе химических и биомедицинских технологий ТПУ под руководством профессора Мехмана Юсубова реализуются более десяти различных направлений, посвященных разработке гибридных материалов. Павел Постников рассказал о некоторых из них.
Первое направление – создание высокочувствительных сенсорных систем. Сенсоры – это многослойная конструкция: в их основе тонкая волнообразная золотая пленка размером 1x0,5 см, которая модифицируется специальными органическими соединениями – солями диазония. Благодаря разработкам исследователей ТПУ, с помощью сенсора можно обнаруживать токсичные вещества, тяжелые металлы, а также некоторые заболевания и дефекты в структуре ДНК. Преимущества "гибридных" сенсоров — сверхчувствительность, скорость проведения анализа и возможность проведения анализа на месте отбора пробы.
© Фото : пресс-служба ТПУВ лаборатории ТПУ
В лаборатории ТПУ
© Фото : пресс-служба ТПУ
В лаборатории ТПУ
Второе направление — создание материалов, которые на внешние стимулы отвечают изменением свойств. Например, материалы с контролируемой смачиваемостью, нужные в разных сферах науки: от тяжелого машиностроения до космоса и медицины.
Третье – разработка новой методологии проведения органических химических реакций под действием солнечного света в условиях плазмонного катализа. В частности, исследователям ТПУ удалось провести процесс полимеризации — синтеза полимеров — при комнатной температуре под действием света, хотя обычно процесс протекает при высоких температурах. Данные исследования опубликованы в "Journal of Materials Chemistry A".
Предполагается, что эта методология приведет к созданию химических производств нового типа — эффективных, но гораздо более экологичных. В будущем химические заводы могут строиться в солнечных местах и в качестве источника энергии использовать солнечный свет.
Кардиограмма
17 июня, 09:00РИА Новости
Российские физики создали сенсор для наблюдений за сердцем и деталями машин
1100100
Университетская наукаНавигатор абитуриентаТомский политехнический университетРИА Наука
Рекомендуем
Демонстрация умной колонки Яндекс.Станция с голосовым помощником Алиса в фирменном магазине Яндекс в Москве
Голосовые помощники жалуются на грубость людей, показал опрос
РИА
Новости
Некоторые из костей нового вида динозавров, представленные в пресс-релизе музея естественной истории в Лондоне
В Марокко обнаружили останки самого древнего стегозавра в мире
Развалины замка Аркарт на берегу озера Лох-несс в Шотландии
Ученые заявили о возможном существовании Лох-Несского чудовища
Тяжелое пробуждение
Ученые раскрыли смертельно опасные последствия недосыпа
Лента
новостей
Улитки помогают ученым раскрыть тайну работы мозга
Диета для памяти. В России раскроют главный секрет работы мозга
Диггер Михайлов о сенсационных находках, опасностях и романтике подземелья
Диггер Михайлов о сенсационных находках, опасностях и романтике подземелья
Знак, запрещающий курение, на аллее парка Ривьера в Сочи
Ученые объяснили пользу отказа от курения
Озеро Рупукунд
Ученые раскрыли вековую тайну Озера Скелетов
Фото предоставлено руководителем Опушкинской археологической экспедиции Игорем Храпуновым
В Крыму нашли склеп со странным погребением
Модель Тилан Блондо
Самая красивая девушка в мире показала, как отдыхает на Карибах
Протестующий в Кашмире прыгает на машину индийской полиции
Британия добилась в Кашмире своего — и проиграла
Робот Федор
Экс-астронавт НАСА рассказал о недостатках робота "Федора"
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа
Многофункциональный истребитель Су-57
Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь США
Баррикады у стен Белого дома в дни августовкого путча
Эмоциональный подъем и полнота жизни: очевидцы рассказали о путче 1991 года
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17В Крыму прокомментировали слова Зеленского о возвращении полуострова
09:17ВОЗ призвала изучить влияние микропластика на здоровье
09:14В Тюмени пять рейсов не смогли приземлиться из-за тумана
09:10Иран представил ЗРК собственного производства "Бавар-373"
09:09Четверть россиян опасаются увольнения, показал опрос
09:05В Саратове ищут виновников пожара, при котором погибли два человека
09:02Отец найденной в лесу девочки рассказал о ее самочувствии
08:59"Росатом" предложил строить ледоколы "Лидер" по концессии, пишут СМИ
08:56Захарова ответила на слова Зеленского, связавшего Крым и участие РФ в G8
08:54В Югре нашли обувь одного из пропавших на рыбалке подростков
08:48Российским туристам напомнили об экзотических инфекциях
08:47Ардерн ответила на продажу на Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча
08:38Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
Лента новостейМолния