Гибридное будущее: зачем ученым соединять несоединимое

Так художник представил себе нить из графена на поверхности кремниевых стоек

© Young Duck Kim/Columbia Engineering Так художник представил себе нить из графена на поверхности кремниевых стоек

Гибридные материалы – тренд современной науки, они находятся на пике популярности не первый год. Несмотря на то, что "умные" материалы не внедрены в производство, ученые уже сейчас нашли массу вариантов их применения. Как изменится жизнь человечества в связи с развитием "умных" поверхностей – в материале РИА Новости.

Соединяй и властвуй

Гибридные материалы сочетают в себе несколько свойств различной природы: например, соединение неорганических и органических материалов.

Впервые о гибридных материалах заговорили в начале 2000-х, особую популярность они получили в 2010 году: ученые из разных стран мира начали изучать эту тему, научные статьи регулярно попадают в топ по цитированию и просмотрам. Однако массово "умные" материалы планируется начать применять только через 10 лет.

Гибридные материалы – это продукт сотрудничества ученых из разных областей: химиков, физиков, материаловедов. Все потому, что в одной организации обычно нет всего, что нужно для получения и изучения этих материалов.

"Необходимо аналитическое оборудование высокого класса и стоимости, обслуживаемое квалифицированными операторами. Сами исследователи должны обладать широтой научных взглядов и знаний в разных областях науки, чтобы видеть проблематику в целом: знать химию, базовые вещи в физике, в медицине, молекулярной биологии", – рассказал доцент Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Томского политехнического университета (ТПУ) Павел Постников.

В России исследованием гибридных материалов занимаются многие вузы, в том числе и Томский политехнический университет (ТПУ). Томские ученые сотрудничают с иностранными коллегам из Чехии, Франции, США, Великобритании, Испании и Германии, некоторые из них участвуют в научном процессе ТПУ, занимаются подготовкой магистрантов и аспирантов.

Что можно сделать из гибридных материалов

В исследовательской школе химических и биомедицинских технологий ТПУ под руководством профессора Мехмана Юсубова реализуются более десяти различных направлений, посвященных разработке гибридных материалов. Павел Постников рассказал о некоторых из них.

Первое направление – создание высокочувствительных сенсорных систем. Сенсоры – это многослойная конструкция: в их основе тонкая волнообразная золотая пленка размером 1x0,5 см, которая модифицируется специальными органическими соединениями – солями диазония. Благодаря разработкам исследователей ТПУ, с помощью сенсора можно обнаруживать токсичные вещества, тяжелые металлы, а также некоторые заболевания и дефекты в структуре ДНК. Преимущества "гибридных" сенсоров — сверхчувствительность, скорость проведения анализа и возможность проведения анализа на месте отбора пробы.

© Фото : пресс-служба ТПУ В лаборатории ТПУ © Фото : пресс-служба ТПУ В лаборатории ТПУ

Второе направление — создание материалов, которые на внешние стимулы отвечают изменением свойств. Например, материалы с контролируемой смачиваемостью, нужные в разных сферах науки: от тяжелого машиностроения до космоса и медицины.

Третье – разработка новой методологии проведения органических химических реакций под действием солнечного света в условиях плазмонного катализа. В частности, исследователям ТПУ удалось провести процесс полимеризации — синтеза полимеров — при комнатной температуре под действием света, хотя обычно процесс протекает при высоких температурах. Данные исследования опубликованы в " Journal of Materials Chemistry A ".