Виновник жуткого ДТП в Екатеринбурге может отделаться условным сроком

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Ирина Халецкая. Жители Екатеринбурга требуют наказать виновника страшного ДТП. Утром 4 августа KIA на огромной скорости пролетела два светофора и врезалась в стоявшие на перекрестке автомобили. От удара такси смяло в гармошку, водитель и пассажир погибли на месте. У обоих остались маленькие дети. За рулем KIA был 23-летний уличный художник Владимир Васильев. Позже в Сети появилось видео разговора с ним: Васильев улыбается и даже не осознает, что по его вине погибли люди. Результаты анализов показали, что он был абсолютно трезв, впрочем, врач в документе назвал его другим именем и перепутал даты анализов. Родные погибших опасаются, что дело могут замять.

Неадекватное поведение

В Сети опубликованы записи с камер видеонаблюдения — KIA Rio летит по улице Малышева в центре Екатеринбурга, а на перекрестке Малышева и Московской врезается сначала в автомобиль SsangYong, затем в такси Lada. От удара смятая Lada таранит Toyota Avensis, та, в свою очередь, сталкивается с Volkswagen Polo. В результате массового ДТП на месте погибли пассажир, 28-летний Виталий Никифоров, и водитель такси — 25-летний Александр Трушков. Водитель Avensis получил травмы, но остался жив.

Виновник ДТП 23-летний Владимир Васильев и его пассажир практически не пострадали. В первые минуты после аварии очевидец снял их на камеру. Они сидят на полу, их ноги зажаты покореженным металлом. Когда свидетель, срываясь на крик, говорит им, что они убили людей, водитель KIA отмахивается и не может произнести ни слова. Глаза у обоих широко раскрыты, взгляд отрешенный.

Трое детей без отцов

"Понимаете, Виталия вообще не должно было быть в этом такси, — в слезах рассказывает Ирина Алферова, жена погибшего Никифорова. Она до сих пор не может осознать, что мужа больше нет.

В то роковое утро он возвращался домой из аэропорта и уже написал СМС Ирине, чтобы она ставила чайник и ждала его. Последняя запись Виталия в соцсетях сделана за несколько минут до гибели — он стоит на фоне небоскребов в Москве.

"Сначала Виталий хотел добраться домой с помощью каршеринга, но машину неправильно припарковали, выехать за пределы аэропорта не получилось. Вызвал такси. Я смотрела историю вывозов — он трижды пытался заказать машину, все безуспешно. Когда, наконец, сел в назначенный автомобиль, написал мне сообщение. Однако прошел час, а его все не было. Потом я увидела новости о ДТП, но даже не подумала, что это произошло с моим мужем", — вспоминает вдова.

По ее словам, в машине Виталий был вместе с другом, которого высадили чуть раньше: "Мне потом друг сказал, что Виталя не хотел ехать по этой дороге через центр. Но таксист настоял".

У погибшего осталась маленькая дочь. Сообщить ей о смерти отца Ирина решилась не сразу. "Когда сказала дочке, что папы с нами больше нет, она не поверила. Несколько дней продолжала ждать его дома, переспрашивала. Сейчас стала агрессивной, не воспринимает никакую информацию. Боится, что я тоже уйду и не вернусь. Садик мы теперь не посещаем, занимаемся у психолога".

У таксиста Александра Трушкова осталось двое детей. Его бывшая супруга Марина Трушкова рассказала РИА Новости, что с мужем они развелись, однако он поддерживал отношения с детьми. "У него была девушка, но они расписаться еще не успели", — добавляет Марина.

Резко заболела голова

Следователи возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Вину Васильев признал полностью.

Однако почти сразу у родных появились вопросы к следствию. По словам Ирины Алферовой, лихача допросили только 13 августа. В тот же день по ходатайству полиции состоялось заседание суда о назначении меры пресечения. До этого он находился в больнице, а после выписки, по словам родных погибших, мог уйти домой.

© Фото : ГУ МВД по Свердловской области На месте ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге. 4 августа 2019 © Фото : ГУ МВД по Свердловской области На месте ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге. 4 августа 2019

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых объяснил РИА Новости, что органы внутренних дел добивались отправки Васильева в СИЗО на время следствия. Тот пытался убедить судью, что так он не сможет зарабатывать деньги и компенсировать причиненный ущерб.

Васильев уверял, что накануне ДТП они отдыхали с друзьями, а за руль он сел, потому как якобы был единственным трезвым в компании. А неадекватное поведение объяснил просто: в районе улицы Карла Либкнехта (там, где снимала камера) у него резко заболела голова, потемнело в глазах, он находился в полуобморочном состоянии и потерял управление.

К слову, пассажир, который ехал вместе с Васильевым, в первые дни после трагедии давал комментарии журналистам прямо с больничной койки. Он заявил, что просил друга затормозить, но тот "продолжал гнать". Сейчас же он нанял адвоката и ни с кем больше не общается.

"Я готов ответить в полной мере. Не собираюсь бегать, сам прибыл к следователю. Если бы были мысли скрыться, я бы это сделал. Управлять автомобилем я больше не собираюсь, могу отдать права следователю", — подчеркивал виновник ДТП на суде.

Кроме того, Васильев публично попросил прощения у родных погибших, но родственников это не тронуло. "Слова были неискренними, сказаны специально под запись. Если бы он действительно сожалел, он бы раньше нашел родных, связался в соцсетях, по телефону. Абсолютно незнакомые люди звонили, поддерживали, предлагали свою помощь. А он выдавливал слезы. И мать Васильева была на суде, но не попросила прощения. Ее взгляд ничего не выражал — ни сожаления, ни страха. Возможно, это стресс, но казалось, будто ее ничего уже не удивляет", — сетует Алферова. Также она уточнила, что похороны мужей они с Трушковой оплатили за свой счет. Никто из семейства Васильевых даже не пытался им помочь.

Тем не менее суд отправил виновника ДТП под арест до 4 октября.

Трезвый, но не тот Васильев

Результаты медицинского освидетельствования повергли в шок родственников погибших. Как пояснила Ирина Алферова, следователь перед заседанием быстро показал им долгожданный акт. Судя по документу, в момент аварии Васильев был абсолютно трезв.

© Фото : ГУ МВД по Свердловской области На месте ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге. 4 августа 2019 © Фото : ГУ МВД по Свердловской области На месте ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге. 4 августа 2019

"Даже не знали, как реагировать. Копию документа нам на руки отказались давать, но мы тихонечко сфотографировали акт, пока никто не видел", — признается она.

Уже потом, детально изучая документ, Алферова вместе с адвокатом увидела, что в акте указано совсем другое имя и дата. Вместо Владимира — Василий, вместо 4 августа — 4 июня (копия есть в распоряжении редакции). Также указана фамилия врача и медицинское учреждение, где проводилась экспертиза. Однако связаться с медиком РИА Новости не удалось. Местные СМИ со ссылкой на коллег врача сообщили, что он срочно ушел в отпуск на неделю.

"Справка недействительна! Мы предъявили это следователю. Он пообещал разобраться", — продолжает вдова. Но переговорить с ним ей до сих пор не удалось.

Пресс-секретарь областного ГУ МВД Валерий Горелых, комментируя инцидент, уточнил, что сотрудники полиции спецотдела по расследованию ДТП сейчас перепроверяют данные, поступившие из медучреждения. Кроме того, следователи намерены использовать данные автотехнической экспертизы. Ее пока не назначили.

Адвокат виновного в ДТП Алексей Сандрацкий уточнил в комментарии РИА Новости, что в перепутанных именах и датах нет ничего страшного. Это, по его мнению, техническая ошибка, поскольку адрес и дата рождения в акте все же совпадают. "Подобные вещи случаются часто, даже в судебных документах, и это признается ошибкой", — утверждает юрист.

Рисовал граффити

Сейчас родные всерьез опасаются, что Васильев благодаря "чистой" экспертизе уйдет от ответственности либо получит слишком маленький срок. А учитывая раскаяние и то, что к уголовной ответственности он привлекается впервые, срок и вовсе может стать условным. "Мы будем ходатайствовать о новой экспертизе, кроме того, попросим, чтобы еще раз взяли анализы подозреваемого. Возможно, та кровь принадлежит вообще не ему", — говорит Алферова. По ее мнению, кто-то всячески пытается "отмазать" Васильева.

© Фото : предоставлено Ириной Алферовой Акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения © Фото : предоставлено Ириной Алферовой Акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения

Двадцатитрехлетний Владимир Васильев учится в Уральском государственном архитектурно-художественном университете. Он уличный художник, рисует граффити как автор объединения "Я так Vision". В соцсетях появились комментарии, что его отец якобы работал в правоохранительных органах, а теперь в отставке. Семья прописана в доме, специально построенном для сотрудников органов внутренних дел на месте снесенных казарм.

Адвокат Сандрацкий на вопрос корреспондента РИА Новости о родителях Васильева деликатно ушел от ответа, однако отметил, что статус семьи не влияет на ход следствия. "Это как раз не тот случай, когда дело невозможно замолчать, такое пристальное отношение".

Новые наркотики?

Даже если результаты Васильева не подложные, анализ мочи еще ничего не доказывает, считает депутат Екатеринбургской гордумы, президент фонда "Город без наркотиков" Тимофей Жуков. Он намекает на то, что виновник аварии мог употреблять скоростной наркотик амфетаминовой группы.

"Есть несколько маркеров поведения, выдающие употребление наркотиков. Люди пребывают в возбужденном состоянии, пытаются от кого-то скрыться, убежать. Это называется состоянием войны — когда человеку кажется, что за ним кто-то следит. На записи отчетливо видно: ни пассажир, ни водитель KIA не понимают, что с ними происходит и где они находятся. Более того, машина неслась почти два километра на скорости, в несколько раз превышающей разрешенную, мимо светофоров. Судя по повреждениям, они даже не пытались затормозить, а просто врезались как в стену. Глаза широко раскрыты, зрачки расширены — это видно даже на записи. И с состоянием шока или аффекта это связать никак нельзя", — высказал мнение Жуков в беседе с РИА Новости.