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РИА Новости

Надежда умирающих месторождений: придуман новый способ добычи нефти

03:00 21.08.2019
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© AP Photo / Hasan JamaliДобыча нефти
Добыча нефти
© AP Photo / Hasan Jamali
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Ученые Тюмени нашли способ добывать нефть из безнадежно исчерпанных месторождений. Они обнаружили, что суспензия наночастиц плоского графита проявляет свойства вытесняющей жидкости на границе раздела "нефть-вода". Данные исследования опубликованы в "Journal of Physics: Conference Series".
Большинство нефтяных месторождений на грани истощения. Чтобы достать всю возможную нефть, физико-химические методы добычи сочетают с микроэмульсионным затоплением, которое на сегодня позволяет наиболее эффективно вытеснять полезное ископаемое за счет своей тяжести и вязкости. Микроэмульсия тяжелее нефти, не смешивается с ней и при затоплении выталкивает ее на поверхность, однако является чувствительной к агрессивным реальным условиям (температуре и жесткости отложений) и теряет свои идеальные лабораторные свойства.
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"Цель нашего исследования – сформировать на границе раздела "нефть-вода" переходную зону с низким поверхностным натяжением, которая не была бы микроэмульсией, но имела бы низкую чувствительность к температуре и жесткости отложений. Для этого мы выбрали водную суспензию на основе плоских наночастиц графена", – сообщил сотрудник кафедры прикладной и технической физики Тюменского государственного университета Юрий Пахаруков.

По его словам, низкое поверхностное натяжение на границе раздела "нефть-вода" связано с образованием препятствия из жидкокристаллических слоев макромолекул, которое может создать как раз-таки плоские наночастицы графита.
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"В результате синтеза плоских углеродных наноструктур образовалась суспензия с размером частиц 200-400 нм и низким поверхностным натяжением. Микроскопическое исследование этого углеродного материала показало наличие идеальных кристаллов графита различной толщины. Добавление суспензии к масляной фазе уменьшило начальную вязкость на 0,7%, что привело к увеличению стабильности", – рассказал Юрий Пахаруков.
По мнению ученых, эти результаты доказывают перспективность разработки технологии с использованием "графеновой" суспензии для вытеснения остаточной нефти из пласта. Помимо прикладного аспекта, они имеют и очевидную значимость для фундаментальной науки – авторы подчеркивают, что только приоткрыли "айсберг" новых направлений и находятся в самом начале большой научной работы.
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