Цена независимости: нефтяной сектор США захлестнула волна банкротств

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. В то время как США бьют рекорды по добыче нефти — почти 12 миллионов баррелей в сутки, все большему числу производителей угрожает банкротство. Прежде всего речь идет о сланцевиках, которым рынок и обязан столь быстрым подъемом. Уже сейчас рост спроса серьезно замедлился, а к 2020 году на рынке черного золота ожидается огромное перенасыщение. Какую цену заплатит отрасль за нынешние рекорды — в материале РИА Новости.

Добывают все больше

Мировой спрос на нефть, увеличивающийся примерно на 1,2 процента в год, не поспевает за добычей. Неудивительно: производство черного золота в США за год прибавило почти 12% (с 10,96 до 12,45 миллиона баррелей в стуки), а в 2020-м ожидается еще 7,5% — до 13,39 миллиона.

Двадцать лет назад спрос на нефть рос примерно втрое быстрее, чем сегодня. Но повышение эффективности использования топлива и замедление экономического развития Китая изменили ситуацию. Нынешнее стремление Трампа к эскалации торговой войны с КНР — крупнейшим потребителей энергоресурсов — сулит еще большее замедление.

Это особенно критично для небольших сланцевых компаний. Сланцевые скважины быстро истощаются. О таком бизнесе говорят, что его приходится вести словно на бегу: постоянно бурить новые скважины, чтобы поддерживать добычу и сохранять рентабельность. Из-за этой гонки сланцевикам катастрофически не хватает денег и для агрессивного роста, и для выплат акционерам. Дело осложняется и тем, что цены на нефть колеблются в районе 60 долларов за баррель, тогда как в прошлом было и больше 75.

Как предупредило в мае Международное энергетическое агентство (МЭА), несмотря на рекордную активность cланцевиков, впереди их ждет новый рыночный шок. По оценкам МЭА, уже к началу 2020-го мировой рынок нефти столкнется с избытком предложения, сопоставимым с тем, что наблюдался в 2014-2015 годах: добыча превысит спрос почти на два миллиона баррелей в сутки.

Критический уровень

Усилий ОПЕК по сдерживанию добычи недостаточно, уверены аналитики МЭА. То есть цены продолжат идти вниз. Это плохие новости для сланцевых проектов, рентабельных, как правило, при котировках свыше 50 долларов за баррель.

Как заявил еще в марте глава одной из крупнейших американских сланцевых компаний Hess Джон Хесс, при ценах на нефть WTI в районе 57 долларов за баррель даже незначительное повышение стоимости заемных средств лишит многие компании прибыли. Для запуска новых проектов котировки WTI должны стабильно держаться в районе 60 долларов.

В 2010-2014 годах развитие технологий и высокие цены на нефть привели к взрывному росту инвестиций в нефтедобычу на сланцевых месторождениях. Но в 2015-м черное золото резко подешевело и сланцевикам пришлось бороться за выживание. Только за год обанкротилось около сотни производителей, задолжавших в общей сложности более 70 миллиардов долларов.

По подсчетам американской юридической компании Haynes and Boone, с 2015 года зарегистривано 192 банкротства нефтепроизводителей с долгами свыше 106 миллиардов долларов и еще 185 банкротств нефтесервисных компаний, задолжавших 65 миллиардов. Причина — низкие цены на энергоносители на фоне циклического спада в экономике, констатировали аналитики.

Нечто подобное происходит и сейчас. С апреля по июнь цена WTI снизилась на 23%. И результат не заставил себя ждать: в мае о банкротстве объявила компания Weatherford — один из главных провайдеров услуг по бурению скважин. Проблемы возникли и у California Resources, специализирующейся на разведке и добыче нефти и природного газа. Обанкротился и целый ряд мелких игроков — Bristow Group, PHI, Jones Energy и Rex Energy, обремененных долгами.

Впрочем, происходящее на рынке говорит о том, что и дорогая нефть сланцевиков не спасает. Несмотря на волны коррекции, с начала года нефть все же прибавила в цене 20,7%. А проблемы никуда не исчезли. В начале августа заявление о банкротстве подал сланцевый бурильщик Halcon Resources. Прибыль Concho Resources упала на 25 процентов. Другой сланцевый производитель, Whiting Petroleum, пытаясь справиться с финансовыми проблемами, объявил о 30-процентном сокращении штата.

Нет инвестиций

Cитуацию могли бы спасти инвестиции, но инвесторы, похоже, уже отвернулись от сланцевых проектов.

"Инвесторы ряда производителей с финансовыми проблемами, пострадавших еще в результате ценового кризиса 2015 года, скорее всего, утратили надежду на то, что рост сырьевых цен будет во благо и поправит положение", — отмечают в Haynes and Boone.

За десять лет 40 крупнейших представителей отрасли потратили почти на 200 миллиардов больше, чем заработали. Тысячи скважин на сланцевых месторождениях перекачивают куда меньше нефти и газа, чем обещали инвесторам. В прошлом году Уолл-стрит вложила в отрасль вдвое меньше, чем в 2017-м. А ведущий американский инвестбанк Goldman Sachs предупредил, что к 2025-му сланец вообще потеряет экономический смысл: налицо "все признаки истощения".

Это извечная проблема. Добыча на сланцевых месторождениях быстро снижается, и о первоначальной производительности можно только вспоминать. Поэтому компаниям приходится постоянно бурить новые скважины. А это огромные дополнительные расходы.

Другая причина снижения инвестиций — экологические ограничения при бурении или переход на альтернативные виды топлива.

"Инвесторы обеспокоены тем, что нефтяные компании тратят деньги на то, чему грозит упадок. А это неизбежно по мере роста популярности электромобилей и гибридных автомобилей", — отмечает Дэвид Кац, президент нью-йоркской инвесткомпании Matrix Asset Advisors.

За последние шесть лет доля акций американских нефтегазовых компаний в стоимостном выражении в индексе S&P 500 снизилась с 8,7% до 4,6%. "Всякий раз, когда они начинают бурить, в трубу уходят миллиарды. Неудивительно, что акции сланцевиков падают", — комментирует Стив Шлотербек, бывший гендиректор EQT — крупнейшего производителя природного газа.

В условиях глобального перенасыщения, которое давит на цены, сланцевики постоянно теряют деньги — на плаву остаются только за счет продажи активов и новых заимствований.