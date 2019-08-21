Власти Узбекистана планируют субсидировать чартеры для привлечения туристов

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Власти Узбекистана заявили о планах по субсидированию чартерных рейсов для стимулирования въездного туризма. Предполагается, что за каждого пассажира туроператорам будет выплачиваться 20 долларов, а в период с 20 ноября по 20 февраля – 50 долларов, если турист проведет на территории республики не менее пяти ночей, Власти Узбекистана заявили о планах по субсидированию чартерных рейсов для стимулирования въездного туризма. Предполагается, что за каждого пассажира туроператорам будет выплачиваться 20 долларов, а в период с 20 ноября по 20 февраля – 50 долларов, если турист проведет на территории республики не менее пяти ночей, сообщает АТОР.

Как сообщил вице-премьер Узбекистана Азиз Абдухакимов, в стране надеются, что поддержка чартерных перевозок будет стимулировать турпоток с традиционных рынков – России, Юго-Восточной Азии, КНР и европейских стран.

По мнению экспертов туротрасли, с точки зрения удешевления продукта чартерная перевозка в Узбекистан рынку нужна, так как перелет регулярным рейсом выходит дорогим. Минимальная стоимость авиабилета по маршруту Москва – Ташкент – Москва на конец января составляет 20 000 рублей. Если снизить цену до 10 000-12 000 рублей, то спрос туристов может вырасти на десятки процентов.

При этом эксперты сомневаются в том, что Узбекистан на российском рынке может стать чартерным направлением по причине невысокого спроса. Как говорят участники рынка, перспектива загрузить чартер на 150 кресел в ту же Бухару представляется сомнительной даже в сезон, не говоря уже о зимнем периоде. К тому же на узбекских чартерах, по их мнению, не будет такой прибыли, которая окупит все расходы по постановке рейса. В этой ситуации, как полагают эксперты, более актуально субсидирование регулярных рейсов.

"Узбекистан – направление, раскрученное в Европе и на азиатских рынках. Из этих стран, при более активном росте турпотока, чартеры логичны. На российском же рынке пока ситуация со спросом на направление не столь устойчивая", – говорит советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин.

По информации правительства Узбекистана, в 2018 году страну посетило 5,4 миллиона туристов, в 2019 году ожидается 6,3–6,4 миллиона гостей.