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РИА Новости
Туризм

Знаки масонов, фаду и азулежу. Чем еще удивит Лиссабон

08:00 21.08.2019
98
Послушать фаду, потрогать азулежу, погулять по старинному акведуку, покататься на желтом трамвайчике по улицам Старого города, а еще вспомнить Данте и пройти девять кругов ада — вот неполный план действий для туриста в Лиссабоне. Столица Португалии — самая западная в континентальной Европе — стоит на семи холмах вдоль побережья Атлантического океана. В этом году город удостоился туристического "Оскара" — премии World Travel Awards (Europe's Leading City Break Destination 2019).
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Лиссабон находится на западном берегу бухты Мар да Палья, в пятнадцати километрах от Атлантического океана. Городские районы строили вдоль побережья: высотные здания в центре ближе к окраинам сменяются рыбацкими деревушками.

Вид на Лиссабон
1 из 12

Лиссабон находится на западном берегу бухты Мар да Палья, в пятнадцати километрах от Атлантического океана. Городские районы строили вдоль побережья: высотные здания в центре ближе к окраинам сменяются рыбацкими деревушками.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Площадь перед вокзалом Росиу в историческом центре называется площадь Педру IV — в честь императора. Там есть несколько старинных артистических кафе. Здание вокзала — одна из городских достопримечательностей.

Площадь Россиу в Лиссабоне
2 из 12

Площадь перед вокзалом Росиу в историческом центре называется площадь Педру IV — в честь императора. Там есть несколько старинных артистических кафе. Здание вокзала — одна из городских достопримечательностей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Первая трамвайная линия открылась в столице Португалии в 1873 году. Она соединила центр города с районами на холмах.

Страны мира. Португалия
3 из 12

Первая трамвайная линия открылась в столице Португалии в 1873 году. Она соединила центр города с районами на холмах.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© Depositphotos / sepavone

На маршруте 28 курсируют желтые ретровагоны — один из символов португальской столицы.

Лиссабон, Португалия
4 из 12

На маршруте 28 курсируют желтые ретровагоны — один из символов португальской столицы.

© Depositphotos / sepavone
© Depositphotos / boggy22

Многие дома в Лиссабоне украшены азулежу — изразцами. Это традиционная португальская расписная глиняная плитка размером 14 на 14 сантиметров, обожженная в печи и глазурованная.

С коллекциями этой керамики можно ознакомиться в Музее азулежу, в здании монастыря Матери Божьей.

Лиссабон, Португалия
5 из 12

Многие дома в Лиссабоне украшены азулежу — изразцами. Это традиционная португальская расписная глиняная плитка размером 14 на 14 сантиметров, обожженная в печи и глазурованная.

С коллекциями этой керамики можно ознакомиться в Музее азулежу, в здании монастыря Матери Божьей.

© Depositphotos / boggy22
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Построенный в XVIII веке акведук Агуаш-Либриш — самый большой в стране — решил проблему нехватки воды в городе. Деньги на него собирали, введя специальный налог с продаж на говядину, оливковое масло, вино и ряд других продуктов.

Долгое время сооружение было закрыто для туристов, но сейчас сюда водят экскурсии.

Акведук Агуаш-Либриш в Лиссабоне
6 из 12

Построенный в XVIII веке акведук Агуаш-Либриш — самый большой в стране — решил проблему нехватки воды в городе. Деньги на него собирали, введя специальный налог с продаж на говядину, оливковое масло, вино и ряд других продуктов.

Долгое время сооружение было закрыто для туристов, но сейчас сюда водят экскурсии.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Монастырь Сан-Винсенте-де-Фора возведен в XII веке первым королем Португалии Афонсу I.

Со смотровой площадки на крыше церкви открывается потрясающий вид на город и реку Тежу.

Церковь Святого Винсента в Лиссабоне
7 из 12

Монастырь Сан-Винсенте-де-Фора возведен в XII веке первым королем Португалии Афонсу I.

Со смотровой площадки на крыше церкви открывается потрясающий вид на город и реку Тежу.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© Depositphotos / toucanet

Лиссабон — родина фаду, уникальной португальской музыки, исполняемой соло, под аккомпанемент португальской или классической гитары.

Хороший исполнитель — фадишта — обязательно должен выражать саудади — сложную эмоцию, что-то вроде светлой печали.

А еще жанр фаду внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Памятник исполнителям фаду в Лиссабоне
8 из 12

Лиссабон — родина фаду, уникальной португальской музыки, исполняемой соло, под аккомпанемент португальской или классической гитары.

Хороший исполнитель — фадишта — обязательно должен выражать саудади — сложную эмоцию, что-то вроде светлой печали.

А еще жанр фаду внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

© Depositphotos / toucanet
© AFP 2019 / Patricia De Melo Moreira

Каждый год в июне в Лиссабоне отмечают День Святого Антония — покровителя города. Это выходной, время праздничных гуляний.

Город украшают яркими гирляндами, рестораны и кафе — горшочками с базиликом, а к столу подают сардины, приготовленные на гриле.

Празднование Дня Святого Антония в Лиссабоне, Португалия
9 из 12

Каждый год в июне в Лиссабоне отмечают День Святого Антония — покровителя города. Это выходной, время праздничных гуляний.

Город украшают яркими гирляндами, рестораны и кафе — горшочками с базиликом, а к столу подают сардины, приготовленные на гриле.

© AFP 2019 / Patricia De Melo Moreira
© Фото : Magnusha

В городе Алмада, в трех километрах от Лиссабона, высится статуя Христа. Общая высота — 110 метров, сама фигура — 28 метров. Монумент построен на народные пожертвования.

Решение о строительстве приняли в 1940 году. Это была мольба к Богу спасти страну от вовлечения во Вторую мировую войну.

Статуя Христа в Лиссабоне
10 из 12

В городе Алмада, в трех километрах от Лиссабона, высится статуя Христа. Общая высота — 110 метров, сама фигура — 28 метров. Монумент построен на народные пожертвования.

Решение о строительстве приняли в 1940 году. Это была мольба к Богу спасти страну от вовлечения во Вторую мировую войну.

© Фото : Magnusha
© РИА Новости / Владимир Родионов

Кинта да Регалейра — дворцово-парковый комплекс неподалеку от Синтры, города, находящегося в 23 километрах от Лиссабона и включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дворец назван в честь баронессы Регалейра, которая приобрела поместье в 1840 году.

Старинный замок Квинта да Регалейра, принадлежавший богачу и массону Антонио Карвальо Монтейро. Вид со стороны парка. Город Синтра, недалеко от Лиссабона
11 из 12

Кинта да Регалейра — дворцово-парковый комплекс неподалеку от Синтры, города, находящегося в 23 километрах от Лиссабона и включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дворец назван в честь баронессы Регалейра, которая приобрела поместье в 1840 году.

© РИА Новости / Владимир Родионов
© РИА Новости / Владимир Родионов

Глубина "Колодца посвящения" в Кинта да Регалейра — тридцать метров. Стены — спиральная галерея с арочными проемами из девяти пролетов.

Эти девять уровней символизируют круги ада, чистилища и рая, описанные Данте. На стене изображен сияющий треугольник — один из масонских знаков. Считается, что масоны проводили в колодце свои церемонии.

Колодец посвящений в старинном замке Квинта да Регалейра, принадлежавшем богачу и массону Антонио Карвальо Монтейро. Город Синтра, недалеко от Лиссабона
12 из 12

Глубина "Колодца посвящения" в Кинта да Регалейра — тридцать метров. Стены — спиральная галерея с арочными проемами из девяти пролетов.

Эти девять уровней символизируют круги ада, чистилища и рая, описанные Данте. На стене изображен сияющий треугольник — один из масонских знаков. Считается, что масоны проводили в колодце свои церемонии.

© РИА Новости / Владимир Родионов
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ТуризмФото - ТуризмТуризмтуристыПортугалияЛиссабон (город)
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