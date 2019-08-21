Знаки масонов, фаду и азулежу. Чем еще удивит Лиссабон

Лиссабон находится на западном берегу бухты Мар да Палья, в пятнадцати километрах от Атлантического океана. Городские районы строили вдоль побережья: высотные здания в центре ближе к окраинам сменяются рыбацкими деревушками.
Лиссабон находится на западном берегу бухты Мар да Палья, в пятнадцати километрах от Атлантического океана. Городские районы строили вдоль побережья: высотные здания в центре ближе к окраинам сменяются рыбацкими деревушками.
Площадь перед вокзалом Росиу в историческом центре называется площадь Педру IV — в честь императора. Там есть несколько старинных артистических кафе. Здание вокзала — одна из городских достопримечательностей.
Площадь перед вокзалом Росиу в историческом центре называется площадь Педру IV — в честь императора. Там есть несколько старинных артистических кафе. Здание вокзала — одна из городских достопримечательностей.
Первая трамвайная линия открылась в столице Португалии в 1873 году. Она соединила центр города с районами на холмах.
Первая трамвайная линия открылась в столице Португалии в 1873 году. Она соединила центр города с районами на холмах.
На маршруте 28 курсируют желтые ретровагоны — один из символов португальской столицы.
На маршруте 28 курсируют желтые ретровагоны — один из символов португальской столицы.
Многие дома в Лиссабоне украшены азулежу — изразцами. Это традиционная португальская расписная глиняная плитка размером 14 на 14 сантиметров, обожженная в печи и глазурованная.
С коллекциями этой керамики можно ознакомиться в Музее азулежу, в здании монастыря Матери Божьей.
Многие дома в Лиссабоне украшены азулежу — изразцами. Это традиционная португальская расписная глиняная плитка размером 14 на 14 сантиметров, обожженная в печи и глазурованная.
С коллекциями этой керамики можно ознакомиться в Музее азулежу, в здании монастыря Матери Божьей.
Построенный в XVIII веке акведук Агуаш-Либриш — самый большой в стране — решил проблему нехватки воды в городе. Деньги на него собирали, введя специальный налог с продаж на говядину, оливковое масло, вино и ряд других продуктов.
Долгое время сооружение было закрыто для туристов, но сейчас сюда водят экскурсии.
Построенный в XVIII веке акведук Агуаш-Либриш — самый большой в стране — решил проблему нехватки воды в городе. Деньги на него собирали, введя специальный налог с продаж на говядину, оливковое масло, вино и ряд других продуктов.
Долгое время сооружение было закрыто для туристов, но сейчас сюда водят экскурсии.
Монастырь Сан-Винсенте-де-Фора возведен в XII веке первым королем Португалии Афонсу I.
Со смотровой площадки на крыше церкви открывается потрясающий вид на город и реку Тежу.
Монастырь Сан-Винсенте-де-Фора возведен в XII веке первым королем Португалии Афонсу I.
Со смотровой площадки на крыше церкви открывается потрясающий вид на город и реку Тежу.
Лиссабон — родина фаду, уникальной португальской музыки, исполняемой соло, под аккомпанемент португальской или классической гитары.
Хороший исполнитель — фадишта — обязательно должен выражать саудади — сложную эмоцию, что-то вроде светлой печали.
А еще жанр фаду внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Лиссабон — родина фаду, уникальной португальской музыки, исполняемой соло, под аккомпанемент португальской или классической гитары.
Хороший исполнитель — фадишта — обязательно должен выражать саудади — сложную эмоцию, что-то вроде светлой печали.
А еще жанр фаду внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Каждый год в июне в Лиссабоне отмечают День Святого Антония — покровителя города. Это выходной, время праздничных гуляний.
Город украшают яркими гирляндами, рестораны и кафе — горшочками с базиликом, а к столу подают сардины, приготовленные на гриле.
Каждый год в июне в Лиссабоне отмечают День Святого Антония — покровителя города. Это выходной, время праздничных гуляний.
Город украшают яркими гирляндами, рестораны и кафе — горшочками с базиликом, а к столу подают сардины, приготовленные на гриле.
В городе Алмада, в трех километрах от Лиссабона, высится статуя Христа. Общая высота — 110 метров, сама фигура — 28 метров. Монумент построен на народные пожертвования.
Решение о строительстве приняли в 1940 году. Это была мольба к Богу спасти страну от вовлечения во Вторую мировую войну.
В городе Алмада, в трех километрах от Лиссабона, высится статуя Христа. Общая высота — 110 метров, сама фигура — 28 метров. Монумент построен на народные пожертвования.
Решение о строительстве приняли в 1940 году. Это была мольба к Богу спасти страну от вовлечения во Вторую мировую войну.
Кинта да Регалейра — дворцово-парковый комплекс неподалеку от Синтры, города, находящегося в 23 километрах от Лиссабона и включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Дворец назван в честь баронессы Регалейра, которая приобрела поместье в 1840 году.
Кинта да Регалейра — дворцово-парковый комплекс неподалеку от Синтры, города, находящегося в 23 километрах от Лиссабона и включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Дворец назван в честь баронессы Регалейра, которая приобрела поместье в 1840 году.
Глубина "Колодца посвящения" в Кинта да Регалейра — тридцать метров. Стены — спиральная галерея с арочными проемами из девяти пролетов.
Эти девять уровней символизируют круги ада, чистилища и рая, описанные Данте. На стене изображен сияющий треугольник — один из масонских знаков. Считается, что масоны проводили в колодце свои церемонии.
Глубина "Колодца посвящения" в Кинта да Регалейра — тридцать метров. Стены — спиральная галерея с арочными проемами из девяти пролетов.
Эти девять уровней символизируют круги ада, чистилища и рая, описанные Данте. На стене изображен сияющий треугольник — один из масонских знаков. Считается, что масоны проводили в колодце свои церемонии.