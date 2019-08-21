Знаки масонов, фаду и азулежу. Чем еще удивит Лиссабон

Построенный в XVIII веке акведук Агуаш-Либриш — самый большой в стране — решил проблему нехватки воды в городе. Деньги на него собирали, введя специальный налог с продаж на говядину, оливковое масло, вино и ряд других продуктов.

Долгое время сооружение было закрыто для туристов, но сейчас сюда водят экскурсии.